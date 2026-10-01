Adra (Almería) inicia la construcción de su nueva Jefatura de la Policía Local con el apoyo de la Diputación

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, en la colocación de la primera piedra de la nueva Jefatura de Policía Local de Adra (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ADRA (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra han iniciado este jueves la construcción la futura sede de la Jefatura de la Policía Local en el Polígono La Azucarera con una inversión conjunta de 1.700.000 euros, con cargo a los Planes Provinciales de Obras y Servicios.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, han presidido el acto de colocación de primera piedra de las obras destinadas a "mejorar la seguridad de los abderitanos y también de la reordenación de la plaza de acceso".

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el nuevo edificio albergará la primera jefatura creada en exclusiva para la Policía Local en el municipio sobre un solar rectangular de más de 540 metros cuadrados en el que se edificará un edificio de dos plantas.

La planta baja contará con un acceso público en la fachada sur. En esta zona se situarán los despachos de atención al ciudadano y al municipio, así como aseos y un ascensor que comunicará con la planta superior para asegurar la plena accesibilidad a la ciudadanía. Se ha concebido como un espacio moderno y diáfano.

La primera planta, por su parte, dispondrá de una entrada en la fachada norte de uso exclusivo policial. Esta planta albergará las estancias privativas, tales como vestuarios, zonas de descanso y despachos, pensadas para que los agentes puedan trabajar con eficacia y comodidad.

El proyecto no se limita a la construcción del edificio, sino que transformará el entorno mediante la reordenación de una plaza pública anexa de casi 1.000 metros cuadrados. En este espacio se generará un nuevo núcleo central verde dotado de arbolado, bancos y papeleras para que la ciudadanía pueda disfrutar al aire libre de manera amable y accesible.

Además, se trazará un nuevo eje peatonal directo hacia la entrada principal bajo una pérgola y se habilitará un acceso rodado puntual que servirá como salida de emergencia para los vehículos del cuerpo de policía.

ACERCAR LA PROTECCIÓN A LAS BARRIADAS

García Alcaina ha valorado el inicio de la construcción de esta nueva sede policial con la que "no solo se refuerza la seguridad en la ciudad, sino que se acerca la protección a las barriadas en plena expansión", entre ellas, Cuatro Higueras, Venta Nueva, La Curva y Puente del Río.

El presidente ha apuntado que con esta infraestructura se comienza "a trazar la hoja de ruta de la seguridad de Adra para las próximas décadas", máxime ante el crecimiento de población que experimenta la localidad, que supera ya los 26.000 vecinos.

Además, ha enmarcado esta actuación en una colaboración "continua" que "se demuestra con otros proyectos en marcha, como la mejora de caminos rurales y carreteras, o la gran ampliación del Complejo Deportivo Miramar". "Esta nueva casa de la Policía Local es, en realidad, la casa de la tranquilidad y la convivencia de todos los abderitanos", ha concluido.

Por su parte, el alcalde ve en esta nueva Jefatura "un paso muy importante" porque "permitirá mejorar las condiciones de trabajo de nuestros agentes" y "modernizar el servicio" al tiempo que se dota a la Policía Local "de unas instalaciones ubicadas en un enclave estratégico".

Así, ha incidido en que el emplazamiento elegido cuenta "con mejores accesos y comunicaciones" lo que facilitará "una respuesta más ágil y eficaz en cualquier punto del municipio". "La seguridad es una responsabilidad compartida y requiere de la implicación y coordinación de todas las administraciones", ha dicho.

Con ello, ha abundado en que desde Adra se va a reclamar "los medios de otros cuerpos que prestan servicio en nuestro municipio, como la Guardia Civil". "Adra está creciendo y necesitamos que nuestros recursos y servicios de seguridad crezcan al mismo ritmo, con más efectivos y mejores medios para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de nuestros vecinos", ha añadido.