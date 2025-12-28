Alboloduy (Almería) tendrá rocódromo, frontón, tenis y calistenia a través de las inversiones provinciales

La alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guil, se reúne con el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alboloduy contará con un rocódromo, frontón, tenis y calistenia a través de las inversiones que promueve la Diputación Provincial con el objetivo de igualar oportunidades en los 103 municipios.

El presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, ha realizado una visita a la alcaldesa del municipio, Sonia Guil, con quien ha mantenido un encuentro para abordar este y otros proyectos "para seguir fijando la población", según ha indicado la Diputación en una nota.

El nuevo espacio multideporte se va a instalar en el solar que fue acondicionado por la propia Diputación, "garantizando su seguridad y evitando desprendimientos gracias a muros de contención en el monte arcilloso que linda con el antiguo polideportivo".

La obra se enmarca en el Plan de Instalaciones Deportivas destinado a entidades locales menores de 20.000 habitantes. El proyecto de Alboloduy va a recibir una ayuda directa de 48.000 euros para su ejecución.

La nueva infraestructura no solo busca fomentar el deporte, sino que se plantea como una herramienta para mejorar la calidad de vida y fijar la población en el municipio.

El proyecto contempla una zona de raqueta con pistas para tenis y frontón, otra de deporte al aire libre con un área de calistenia y una zona aventura con rocódromo. "Estamos ante un Plan que va a llegar a todos los municipios menores de 20.000 habitantes y que permite que todos los almerienses tengan acceso a instalaciones deportivas de calidad. Este proyecto es decisivo para completar la hoja de ruta que se marcó la alcaldesa con la puesta en valor del antiguo poliderportivo", ha añadido García Alcaina.

Por su parte, Guil ha valorado el apoyo de la Diputación, que ya "nos ayudó a recuperar aquel solar y ese espacio en desuso y ahora es la que nos va a permitir equipar y traer nuevas instalaciones deportivas"

Esta inversión en Alboloduy forma parte de un paquete global de 1.807.996,71 euros que la Diputación de Almería ha movilizado este año para mejorar las instalaciones deportivas de 56 municipios de la provincia.

Asimismo, este mismo mes se han aprobado las bases de otro Plan de Instalaciones Deportivas para que, junto al presupuesto general 2026, se puedan atender las peticiones realizadas por los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia de Almería.

Con este tipo de proyectos, la Diputación de Almería "reafirma su papel como motor de transformación y apoyo constante a los ayuntamientos, asegurando que todos los almerienses, independientemente de donde vivan, tengan acceso a servicios deportivos de primer nivel".