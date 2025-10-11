Albox celebra el 18 de octubre el 40 aniversario del Rock Albox Fest con Evaristo como cabeza de cartel

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rock Albox Fest celebra su 40 aniversario el 18 de octubre en el recinto ferial de Albox con un cartel encabezado por Evaristo, en uno de los pocos conciertos que ofrecerá este año dentro de su gira, junto a las bandas Chamarreta, Pura Posse y Kaotiko.

En su actuación, el cantante incluirá guiños a los diferentes proyectos musicales en los que ha participado, como La Polla Records, Gatillazo, The Kagas, The Meas y Tropa do Carallo, según ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha subrayado que "este 18 de octubre culminarán meses de trabajo y de actividades que ya han hecho disfrutar a los albojenses, con conciertos y exposiciones que han ido preparando el ambiente".

"El Rock Albox Fest es mucho más que un festival, es parte de la historia musical de nuestra provincia y un símbolo de cómo la cultura puede unir a miles de personas en torno a la música. Por eso invito a todos los almerienses a sumarse a esta gran celebración y a vivir juntos una jornada que quedará grabada en la memoria de todos", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha dado las gracias al Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense por el trabajo que desarrolla en la provincia en favor de la cultura y ha destacado que "venimos a presentar esta edición, que es la más especial debido al aniversario".

"El cartel tiene a Evaristo como figura número uno, que será el cierre de esta edición. Invito a todos los almerienses a que nos acompañen este día, que será la culminación de un año de numerosas actividades en torno al rock", ha apostillado la regidora.

Con 40 años de trayectoria, el Rock Albox Fest "reafirma su compromiso con la música, la cultura y el entretenimiento, consolidándose como una parte esencial del patrimonio cultural del municipio".