El alcalde de Chercos recibe este domingo el Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación de Almería

Cartel del acto de entrega del Escudo de Oro de la Provincia al alcalde de Chercos (Almería).

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Chercos (Almería), José Antonio Torres Sáez, que el pasado mes de julio cumplió un siglo de vida, recibe este domingo el Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación en un acto solemne que se celebra en su municipio como reconocimiento a una trayectoria dedicada al servicio público, primero como Guardia Civil y desde 1995 como regidor de su pueblo.

El acto, que estará "cargado de sorpresas" y al que se ha invitado a autoridades de la provincia, tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 19,30 horas, según ha indicado la institución provincial en una nota.

José Antonio Torres Sáez, conocido por sus vecinos y amigos como Pepe, nació el 23 de julio de 1925 e ingresó en la Guardia Civil en 1949, donde alcanzó el grado de subteniente y prestó servicio en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Bilbao, "donde sufrió el terror de ETA".

Tras su jubilación, con 70 años, se presentó a las elecciones municipales y fue elegido alcalde en 1995. Desde entonces, solo dejó de ser alcalde durante unos meses, entre junio y noviembre de 2023, cuando recuperó la alcaldía "volviendo a hacer realidad su vocación de servicio público y trabajo por sus vecinos".

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado que "este domingo viviremos un acto con el que queremos transmitir todo nuestro cariño y máximo agradecimiento al alcalde de Chercos que ha empleado toda su vida en mejorar la de los demás".

"Este compromiso con la ciudadanía, los cherqueros y la provincia, unido a su centenario, le hacen merecedor de un reconocimiento de estas características en el que la sociedad almeriense tendrá la oportunidad de darle las gracias por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo", ha asegurado.

En este sentido, el presidente ha subrayado que "el Escudo de Oro de la Provincia es una de las distinciones más importantes que otorga la institución y con ella se distingue el trabajo de aquellas personas que han dado lo mejor de su vida en impulsar el desarrollo de la provincia de Almería, como ha hecho Pepe a lo largo de su dilatada trayectoria profesional".

"Es un día que viviremos con mucha emoción, en el que habrá muchas sorpresas y que recordaremos siempre", ha apostillado García. Por su parte, el alcalde de Chercos ha reconocido sentirse "muy agradecido" y "emocionado" por recibir el Escudo de Oro de la Provincia.

Cuando el presidente le comunicó que se le iba a entregar esta distinción, afirmó que "he disfrutado haciendo el bien a los demás y para mí es muy importante que venga a verme el presidente de la Diputación con ese cariño y entrega a ver a un pobre hombre porque cumple 100 años, es lo más grande que puede suceder".

Entre los logros que más "enorgullecen" a José Torres en sus 30 años como alcalde se encuentran haber puesto en marcha la primera biblioteca del municipio, el programa de becas para los niños de Chercos, la construcción de la piscina, el tanatorio, la proliferación de comercios y empresas, algunas de ellas de prestigio internacional.

También destaca la instalación del cajero automático contra la exclusión financiera, el teatro, parques, pistas polideportivas e infraestructuras y servicios "que han mejorado la calidad de vida de todos los cherqueros".