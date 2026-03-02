Almería acoge este domingo la final de la Liga de Cortadores de Jamón con tres representantes locales

Presentación de la IX Final del Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La IX Final del Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón se disputará este domingo 8 de marzo a partir de las 12,00 horas en el Parque de Las Almadrabillas de Almería, donde ocho profesionales --tres almerienses-- competirán por proclamarse mejor cortador de España en la primera edición que se celebra en la capital.

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha presentado esta cita junto a la diputada provincial María del Mar López, el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce, y los tres cortadores almerienses que participarán en la final, Antonio Ortuño, Daniel López y Fran Franco.

Además de los representantes locales, participarán Alejandro Guissasola, Javier Ropero, Pedro Luis Linero, Fernando López y Pilar Alba, según ha detallado la institución en una nota.

La edil almeriense ha subrayado el carácter solidario del evento, ya que los beneficios recaudados se destinarán a la Asociación Arenas de Mónsul, centro de rehabilitación infantil dedicado a niños con parálisis cerebral.

Como antesala a la final nacional, el sábado 7 de marzo tendrá lugar el recibimiento oficial de los cortadores y sus familiares, acompañado de dos 'masterclass'. La primera estará centrada en el afilado de cuchillos y el uso de la chaira; la segunda versará sobre el corte de jamón y contará con la participación de los últimos campeones de España.

Por la tarde se celebrará una formación dirigida a futuros jurados profesionales y, posteriormente, la Asamblea General de la Asociación. La jornada concluirá con una cena de gala.

"HITO PARA LA CAPITAL Y LA PROVINCIA"

La diputada provincial María del Mar López ha señalado que la celebración en Almería de la IX Gran Final supone "un hito para nuestra provincia" y ha resaltado que es la primera vez que se acoge este campeonato en un espacio emblemático como el Parque de Las Almadrabillas.

Asimismo, ha destacado el papel de la marca gourmet 'Sabores Almería', al indicar que los jamones que se corten en la final pertenecerán a esta marca, que representa "calidad, sostenibilidad y el esfuerzo de productores de la provincia".

Por su parte, el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce, ha explicado que la Liga organiza una media de entre 25 y 30 concursos anuales en todo el territorio nacional, tras los cuales los primeros clasificados acceden a la gran final.

La final contará con un marcado protagonismo local gracias a la participación de Antonio Ortuño, Daniel López y Fran Franco. Ortuño ha detallado que el jurado evalúa numerosos factores a lo largo del concurso y que cada cinco platos se realiza una valoración en la que se analizan aspectos como la presentación, la regularidad del corte, el rendimiento del jamón o el grado de curación de la pieza.

Por su parte, Fran Franco ha afirmado que "poder estar tres compañeros y amigos en una final de España de este nivel es un verdadero orgullo, y si además contribuimos a poner en valor el producto almeriense, mejor todavía". Daniel López, que afronta su primera final nacional, ha reconocido que "competir en Almería supone un orgullo y también una gran responsabilidad. Espero que todo salga lo mejor posible".