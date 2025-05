Almería acoge el rodaje del corto 'Interferencias' como homenaje a Kiko Medina

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería vuelve a ser el escenario de rodaje de una nueva producción audiovisual. Así lo ha anunciado la diputación provincial, que ha indicado que durante estos días se graba en diferentes escenarios de la capital el cortometraje 'Interferencias' que recibió en la última edición del Festival Internacional de Cine de Almería, Fical 2024, el Primer Premio Kiko Medina a Mejor Proyecto de Producción Almeriense en la categoría de cortos.

Según ha detallado en una nota, este trabajo, producido por Paradero Desconocido Producciones, Liteo PC y Kairos Films, está dirigido por Liteo Pedregal y en su reparto cuenta con los intérpretes Antonio Pagudo, Octavi Pujades, Niko Verona y las almerienses Eva Almaya y Anuska Martínez. El guión corre a cargo del traumatólogo en el Hospital de Poniente afincado en Balanegra, Francisco Villegas, y cuenta con numerosos profesionales almerienses en su equipo técnico.

Su director, Liteo Pedregal, ha desvelado que el corto es un homenaje al productor almeriense Kiko Medina, con quien trabajó y él le produjo tres de sus cortos y que es la persona que da nombre al Premio a Proyecto de Producción de FICAL.

"Es un pequeño gran homenaje a él porque lamentablemente falleció de un infarto en 2020. Cuando recibí este guión de Francisco Villegas me pareció una bonita casualidad porque habla de cómo reanimar a un infartado. Decidimos presentarnos al premio de FICAL y estamos muy contentos por recibir el Primer Premio y aquí estamos haciendo este homenaje a Kiko Medina y su familia", ha afirmado.

El guionista de 'Interferencias', Francisco Villegas, ha explicado que el origen del corto se encuentra en "un curso de reanimación cardiopulmonar y que mi hijo pequeño estaba en un grupo de teatro y quise escribirle una obra".

"Relacioné la reanimación cardiopulmonar con la comedia. En la historia se hace una reanimación con desfibrilador de la forma adecuada y eso ha hecho que se interese y colabore con nosotros el 061, que nos ha dado un curso para enseñarnos a usar un desfibrilador. La Cátedra HLA de la UAL se ha interesado para utilizar el corto como material docente", ha explicado Pedregal.

Según ha detallado la Diputación, el actor Antonio Pagudo da vida a Jaime, "un instalador de aparatos para la realización de la RCP y me pareció súper interesante utilizar el humor para algo tan importante como salvar vidas".

"Esta fue la gran motivación junto al hecho de volver a Almería, tierra que adoro y donde tengo familia y así me garantizo volver a FICAL este año, que es un festival maravilloso en una tierra de cine. Vuelve a darle la posibilidad a esta tierra de recibir de nuevo a todos los profesionales del audiovisual impulsando nuevos proyectos", ha señalado.

Por su parte, la almeriense Eva Almaya ha mostrado su ilusión por implicarse en un nuevo proyecto que "me hace muy feliz y mucho más por rodar en mi tierra donde hago lo que me pidan".

"Estoy muy contenta con este proyecto y, sobre todo, por hacer comedia porque mis últimos trabajos han sido muy dramáticos, muy de llorar y quería divertirme, pasarlo bien y explotar la vena cómica que tengo", ha expresado la actriz.

Del mismo modo, el actor Niko Verona ha compartido su alegría por volver a Almería donde rodó un corto en el pasado y por eso "para mí Almería es un poco como mi casa y me apetecía volver". "Liteo me lo propuso y al leer el guión me sorprendió porque me pareció un tono de comedia muy interesante y, para ser un primer guión, está muy bien escrito. Mi personaje es el contrapunto cómico a la historia sin caer en lo zafio o simplón. Es una comedia divertida que apunta maneras a ser ganadora en festivales", ha destacado

Por último, una de las productoras, Elsa Núñez, ha confesado que desde que el proyecto llegó a sus manos "nos encantó porque nos pareció una comedia muy novedosa jugada de una forma completamente magistral"

Según Núnez, "el rodaje ha sido muy complicado porque es una historia muy picada porque hay un juego de diálogo entre personajes donde unos complementan a los otros y ha sido lo más difícil".

"Los actores rodaban desde localizaciones diferentes y al no poder estar al mismo tiempo tenían que jugar con esa réplica. Estamos súper contentos porque contamos con unos actorazos y un equipo implicado desde el primer día", ha trasladado.

La Diputación de Almería ha señalado que el rodaje se desarrolla a lo largo de tres días en diferentes puntos de Almería capital. Se inició el pasado jueves y concluye este sábado, 17 de mayo. Entre sus principales localizaciones se encuentran la calle Trajano, el coworking WorkSpace y una vivienda ubicada en la calle Braulio Moreno. También han realizado tomas generales de La Alcazaba o el Puerto de Almería.