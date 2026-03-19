Almería celebra una misa en honor a San José por los 103 pueblos de la provincia

El presidente de Diputación, José Antonio García Alciana, en la misa en honor a San José por los 103 pueblos de la provincia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Almería ha acogido este jueves la celebración de una misa por los 103 pueblos de la provincia. Se ha llevado a cabo coincidiendo con este 19 de marzo, día de San José, que fue proclamado por parte del Papa Francisco como Custodio y Protector de la Provincia de Almería.

A la misa, oficiada por el sacerdote José María Sánchez y en la que también participó el canónigo capitular de la Catedral de Almería, Ramón Garrido, ha asistido el presidente de Diputación, José Antonio García Alciana, acompañado por el equipo de gobierno de la institución, según ha detallado la institución provincial en una nota.

En este sentido, el presidente provincial ha realizado la ofrenda y peticiones a San José, para pedirle por la salud y bienestar de todos los municipios y habitantes de la provincia de Almería.

Por último, García Alcaina ha finalizado la ofrenda agradeciendo "su protección, luz, ejemplo, laboriosidad, entrega, desvelos, sencillez y anonimato", al tiempo que ha pedidoo ayuda para la ciudad y su provincia.