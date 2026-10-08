'Almería en Corto' selecciona 32 cortometrajes de nueve países para la XXV edición del Festival de Cine de Almería

Archivo - Participantes y premiados en la gala de clausura del certamen 'Almería en Corto' de la pasada edición de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto', una de las secciones del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), ha seleccionado 32 trabajos de nueve países, tres de ellos almerienses, entre los 1.746 inscritos procedentes de 81 países para la sección oficial del festival, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre.

De los cortometrajes seleccionados, 24 son españoles y los ocho restantes proceden de Portugal, Países Bajos, Italia, Cuba, Perú, China, Irán y Estados Unidos, con una obra de cada país. Por géneros, la selección incluye 24 cortometrajes de ficción, cinco de animación y tres documentales, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Los títulos almerienses son 'Finde Top', de Ainara Fernández, 'Mi marido sale de trabajar a las 6', de Oscar Toribio y Amanda Ferrer, y 'Una vida sencilla', de Ana Cayuela.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado la variedad de la selección. "Hay comedia, drama, animación, documental y terror, con historias que llegan de nueve países. Es una forma de asomarse al mundo sin salir de Almería", ha señalado.

Morales ha felicitado a los cineastas seleccionados y ha agradecido su trabajo a todas las personas que han presentado sus cortometrajes. "Detrás de cada título hay un equipo que ha dedicado meses a contar algo, y a todos ellos les damos las gracias", ha manifestado.

Por su parte, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha explicado que la elección de los trabajos ha sido una tarea que ha requerido tiempo y mucha atención. "Cada año llegan más historias de las que caben en la sección oficial, y eso obliga a mirar con detalle cada trabajo", ha indicado.

Iznaola ha destacado, además, que la selección reúne trabajos de ficción, animación y documental, con producciones españolas e internacionales.

UN JURADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL

El jurado del certamen estará presidido por Manuel Sicilia Morales, director de animación y miembro de la junta directiva de la Academia de Cine de Andalucía.

Como vocales participarán el crítico de cine Genis Benavent; la actriz Lucía Caraballo; la periodista Cristina Delgado, redactora de 'Días de cine' de TVE; el periodista Francisco Gómez Zayas, miembro de la junta directiva de Asecan; el actor Ciro Miró y la productora Fabiola Velázquez.

Por continentes, Europa ha aportado 1.367 obras, América 250, Asia 123, África cinco y Oceanía una. En el ámbito nacional, se han recibido 1.185 producciones españolas o coproducciones con participación española, entre ellas 155 de Andalucía, sin contar Almería, y 31 de la provincia almeriense.

CORTOMETRAJES SELECCIONADOS

Además de los tres trabajos almerienses, la sección oficial contará con otras seis producciones andaluzas: 'Mi juego', de David Navarro Bravo; 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos; 'Inquilinos', de Adrián Ordoñez; 'Tiempo prestado', de Paco Ortiz; 'La hora escrita', de Coke Arijo, y 'La cámara', de Carlos Clavijo Cobos.

La selección nacional también incluye 'Pobre Marciano', de Alex Rey; 'El mismo', de Virginia Curia; 'Stigma', de Víctor Molini y María González Marín; 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo; 'Cara de cona', de Guillermo De Oliveira; 'The one minute problem', de Nick Delgado; 'El congelador', de Raúl de la Fuente y Amai Ramírez, y 'Box 3', de Sara Sálamo.

Asimismo, figuran 'Nota de corte', de Héctor Fernández Cachón; 'Polígono X', de Néstor López; 'La bici de lola', de Alba Barbé i Serra; '21 de octubre', de Joel Cánovas; 'Lección de arte', de Sergio Cánovas; 'Bariazioak', de Lur Olaizola Lizarralde, y 'Moho', de Diego H. Katarniuk Di Costanzo.

En el apartado internacional han sido seleccionados 'Wild Animal', de Tianyun Lyu, de Estados Unidos; 'Freeze', de Niccolò Donatini, de Italia; 'catálogo de uma cidade sem tecto', de Diogo Cunha, de Portugal; 'Last Shot', de Parham Rahimzadeh, de Países Bajos; '11 00 (Eleven Double Zero)', de Roozbeh Panahpour, de Irán, y 'Ni'er', de Yucheng Tag, de China.

Por su parte, las obras latinoamericanas seleccionadas son 'Norheimsund', de Ana Alpizar, de Cuba, y 'Allá en el cielo', de Roddy Dextre, de Perú.