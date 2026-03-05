Almería presenta la Guía del Heladero Artesano 2026 con 29 heladerías de la provincia

Presentación de la Guía del Heladero Artesano 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha acogido este jueves la presentación de la Guía del Heladero Artesano 2026, una iniciativa que reúne a las heladerías artesanas de la región y busca promocionar el helado artesanal como parte de la identidad gastronómica almeriense. La nueva edición incluye un total de 29 heladerías distribuidas por distintos municipios de la provincia.

El acto de presentación, celebrado en el Hotel Avenida de Almería, ha servido también como reconocimiento público a los establecimientos participantes, que han recibido placas distintivas como símbolo de su compromiso con la calidad y la elaboración artesanal.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha puesto de manifiesto la importancia de esta iniciativa de Dimoba Suministros y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y la marca gourmet 'Sabores Almería'. "La Guía del Heladero Artesano es una magnífica iniciativa que pone en valor el talento, la creatividad y el esfuerzo de los profesionales que elaboran helados artesanos en nuestra provincia", ha valorado.

En este contexto, ha manifestado que desde la Diputación de Almería y a la marca gourmet 'Sabores Almería' "estamos comprometidos con apoyar a nuestros productores y empresas que apuestan por la calidad, la tradición y la innovación gastronómica en la provincia de Almería".

En este sentido, el diputado de Promoción Agroalimentaria ha señalado que "esta guía se convierte en una herramienta muy útil para dar visibilidad a estos establecimientos y para invitar tanto a almerienses como a visitantes a recorrer la provincia a través de su gastronomía". "Cada una de estas heladerías representa una parte del talento emprendedor de nuestra tierra y demuestra que en Almería también somos referentes en la elaboración artesanal de productos de gran calidad", ha apostillado.

Esta Guía del Heladero Artesano 2026 permitirá a vecinos y visitantes descubrir algunos de los establecimientos especializados en helado artesanal de la provincia. Esta nueva edición reúne 29 heladerías artesanas distribuidas por distintos municipios, consolidándose como un escaparate que ofrece información detallada sobre los establecimientos y sus productos.

Uno de los objetivos de la publicación es fomentar el crecimiento del número de heladerías que destaquen por su calidad y trabajo artesanal. Más información está disponible en su página web: https://heladeroartesanal.es .

El acto de presentación ha contado con la participación de Alberto Buendía, heladero artesano de la Heladería Snoopy de Murcia y campeón de España, quien compartió su experiencia y visión sobre la evolución del helado artesanal y el papel de iniciativas como esta para visibilizar el trabajo de los profesionales del sector.