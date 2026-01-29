Almería se une para visibilizar la epilepsia y eliminar estigmas en el IV Epiforward

Representantes institucionales y de las entidades organizadoras, durante la celebración en la UNED de la cuarta edición de Epiforward. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Almería ha acogido la cuarta edición de Epiforward, un encuentro impulsado por la Federación Española de Epilepsia (FEDE) con la colaboración de la asociación 'Huellas Moradas', que ha reunido a administraciones públicas, entidades sociales y profesionales en la UNED para visibilizar la epilepsia, eliminar mitos y estigmas, mejorar la respuesta social ante una crisis y avanzar en el diagnóstico precoz.

El encuentro se ha consolidado como un espacio de diálogo, reflexión y construcción conjunta en torno a la epilepsia y ha contado con el respaldo institucional de la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de Macael.

En una nota, la presidenta de la FEDE, Elvira Vacas, ha subrayado que "este acto ha demostrado que existe implicación de las administraciones almerienses para crear un ecosistema proclive a mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia en Almería y, por ende, en Andalucía", y ha insistido en la necesidad de "avanzar en un diagnóstico precoz y preciso", así como de concienciar para eliminar el estigma en ámbitos como la escuela, la vida social o el trabajo.

En esta línea, ha defendido que "para acabar con el estigma, hay que hablar de epilepsia" y mantener campañas institucionales de sensibilización para "visibilizar la epilepsia y despejar mitos".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha destacado Epiforward como un "espacio consolidado de encuentro, reflexión y concienciación que contribuye a compartir conocimiento y a mejorar la atención y los derechos de quienes conviven con esta enfermedad".

Asimismo, Escobar ha subrayado el compromiso de la Diputación de Almería con iniciativas de carácter social y sanitario que "se desarrollan en la provincia, poniendo en valor la colaboración con el movimiento asociativo y las entidades implicadas para seguir avanzando en una sociedad más justa, inclusiva y solidaria".

En la clausura, la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha apoyado la idea de Vacas y ha afirmado que "este acto no es solo un punto de encuentro científico y social, sino también un símbolo del compromiso que nuestras instituciones tienen con la inclusión y los derechos de todas las personas".

"Por ello, es imprescindible avanzar no solo en investigación y atención médica especializada, sino también en sensibilización social para derribar mitos, estigmas y barreras que afectan cotidianamente a las personas con epilepsia", ha expresado.

En la misma línea, la concejala ha explicado que "desde el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, se están impulsando campañas de concienciación dirigidas a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la comprensión, el respeto y la solidaridad".

Martín ha señalado que "entre estas iniciativas destacan charlas formativas en centros educativos, jornadas de concienciación para colectivos vecinales y espacios de encuentro con profesionales sanitarios para aprender a reconocer y responder adecuadamente ante una crisis".

"Estas acciones no solo informan, sino que construyen una comunidad más empática y preparada y suponen un paso más en la construcción de una sociedad más inclusiva, donde destaca el trabajo que se realiza en el Espacio Alma de Almería, la casa del Tercer Sector", ha añadido.

Por su parte, el delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha declarado que "desde la Consejería queremos poner en valor iniciativas como la cuarta edición de Epiforward, la voz de la epilepsia, que contribuyen de manera decisiva a visibilizar esta patología, a sensibilizar a la sociedad y a mejorar el conocimiento sobre una realidad que afecta a miles de personas y familias".

Asimismo, ha destacado la importancia del trabajo que realizan asociaciones como Huellas Moradas, "cuya implicación resulta clave para avanzar en información, apoyo y acompañamiento, así como el valor de que este acto inaugural se celebre en un entorno académico como la UNED, que favorece el intercambio de conocimiento y refuerza el compromiso conjunto de instituciones, profesionales y ciudadanía con una atención sanitaria más humana, inclusiva y de calidad".

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha agradecido el trabajo de la asociación Huellas Moradas, ubicada en su municipio, y ha reflexionado sobre esta enfermedad. "No sabemos a quién le va a tocar, pero puede ocurrirle a cualquiera. Por eso, es muy importante mejorar la visibilidad de la epilepsia y saber cómo actuar si sucede una crisis en nuestro entorno", ha manifestado.

En esta línea, Elvira Vacas ha propuesto crear una experiencia piloto en Macael de formación entre el personal municipal "y convertir a este Ayuntamiento en el primero de España en obtener el Certificado de Código Crisis Social", iniciativa apoyada por el alcalde, y que quieren poner en marcha en "breves fechas" para, luego, exportarla a otros municipios.

De otro lado, Mayte Franco, presidenta de Huellas Moradas, ha dado las gracias a todas las instituciones que han hecho posible que este evento se celebre en Almería.

XX ANIVERSARIO DE FEDE

La FEDE es la entidad estatal que agrupa a las asociaciones de personas con epilepsia en España. Desde su creación, FEDE trabaja para mejorar la calidad de vida, la atención sanitaria, la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con epilepsia y sus familias.

En 2026, FEDE celebra su XX aniversario, "un hito que pone en valor dos décadas de trabajo conjunto con entidades sociales, profesionales sanitarios y administraciones públicas".

En este marco se desarrolla Epiforward, una iniciativa consolidada desde hace cuatro años como "espacio de referencia para el diálogo, la formación y la visibilización de la epilepsia, con alcance nacional e internacional".

Epiforward es una plataforma virtual y encuentro anual "que tiene como objetivo aprender, compartir y avanzar en epilepsia, integrando a entidades de pacientes, profesionales sanitarios, responsables institucionales, y otros agentes del ecosistema sociosanitario".

Cada edición combina sesiones virtuales con actos presenciales en distintas áreas geográficas de nuestro país, "con el objetivo de acercar la realidad de la epilepsia a la ciudadanía y a los decisores públicos, poniendo el foco en los retos específicos de cada comunidad". Este año la inauguración se ha celebrado en Almería, "demostrando que es un territorio comprometido con la salud, la inclusión y la equidad".