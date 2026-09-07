Andrés García Ibáñez completa su Apocalipsis en el templo de El Saliente de Albox (Almería) tras siete años de trabajo

Acto en el Santuario de El Saliente de Albox (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista almeriense Andrés García Ibáñez ha finalizado uno de los proyectos artísticos más importantes en su trayectoria tras siete años dedicado la decoración del templo de El Saliente en Albox (Almería) mediante un resumen del Juicio Final y del Apocalipsis.

El proyecto, que dio comienzo en 2019 por encargo del entonces obispo de Almería Adolfo González Montes, ha incluido la espectacular decoración pictórica de la cúpula y los tres ábsides, que han sido mostradas este fin de semana en un acto con autoridades civiles, eclesiásticas y militares.

Además, a este trabajo se han sumado durante el último año alrededor de 40 pinturas religiosas de gran formato que completan el interior del recinto, según ha explicado la Diputación de Almería en una nota.

La obra, que el propio García Ibáñez considera "el reto más intenso de sus más de 40 años de carrera", desarrolla una iconografía apocalíptica. "En la cúpula he representado el trono de Dios rodeado por un arcoíris; Dios aparece envuelto en un manto azul, y a su alrededor se postran los veinticuatro ancianos que representan las doce tribus de Israel, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento", ha detallado.

Así, el ábside central destaca el Cordero Sacrificado, símbolo de Jesucristo, junto al Tetramorfos de los cuatro evangelistas: el ángel de San Mateo, el león de San Marcos, el toro de San Lucas y el águila de San Juan. A izquierda y derecha, los ángeles tocan la trompeta para anunciar el comienzo del juicio, dividiendo la escena entre los condenados y las desgracias de los cuatro jinetes a un lado, y la humanidad salvada al otro, que está siendo vestida con la túnica blanca por los ángeles antes de morar junto al Padre en la Jerusalén Celestial.

En lo que se refiere a la cúpula y los ábsides, ha explicado que ha llevado a cabo una decoración del Juicio Final "escrupulosamente fiel y respetuosa con la iconografía tradicional" aunque ha evitado "los detalles más oscuros o escabrosos de la narración apocalíptica".

"Mi intención ha sido ofrecer una perspectiva optimista, en total sintonía con la visión que hoy tiene la Iglesia sobre el libro del Apocalipsis: una visión fundamentada en la esperanza y en la salvación", ha detallado.

Este programa iconográfico ha sido realizado bajo la supervisión y dirección del Obispado de Almería. El santuario ha estrenado también un nuevo altar, cuyo diseño es obra conjunta de García Ibáñez y el arquitecto Paco Carrasco, quien ha sido responsable de las obras de las cubiertas y el cambio del suelo.

La consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, ha valorado "la valentía del pintor realista", discípulo declarado y amigo de Antonio López, por "diseñar y ejecutar esta obra de arte religioso de grandes dimensiones sin renunciar al lenguaje del arte contemporáneo que caracteriza y singulariza su larga y reconocida trayectoria pictórica".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto de manifiesto la "magnitud" de este hito. "El Santuario del Saliente es uno de los grandes símbolos patrimoniales, culturales y espirituales de la provincia de Almería, y hoy culmina una intervención artística de enorme importancia que engrandece aún más este espacio único", ha valorado

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha expresado su agradecimiento a Andrés García Ibáñez y al rector del Santuario, Antonio Jesús María Saldaña, por el "extraordinario trabajo que se ha realizado para hacer posible esta nueva decoración y la consagración de este espacio tan especial para todos nosotros".