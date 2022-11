Anna R. Costa y Coria Castillo llegan a Fical "muy contentas" ante la triple nominación de 'Fácil' en los Feroz

ALMERÍA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guionista y creadora de la serie 'Fácil', Anna R. Costa, se ha mostrado "contentísima y muy orgullosa" de la triple nominación en los Premios Feroz de su primera ficción, que se estrenará el próximo 1 de diciembre en Movistar+, entre las que se incluye la de mejor actriz de reparto para la intérprete Coria Castillo, quien se ha mostrado "muy agradecida".

"Estoy todavía asimilándolo", ha manifestado Coria Castillo en declaraciones a Europa Press minutos antes de presentar la miniserie en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde ha señalado la gran acogida por parte del público al que en los últimos meses y a través de distintos eventos y festivales ha podido acercarse la producción.

Costa se ha asegurado estar "muy orgullosa de que la prensa reconozca nuestro trabajo" ante la nominación por esta serie en la que también participan las actrices Anna Castillo, Anna Marchessi y Natalia de Molina. "Para mí ya estoy premiadísima, ya lo que venga, si pasa, sería un súper regalo", ha dicho la creadora, quien también ha agradecido la respuesta del público, en especial, de las personas con discapacidad, instituciones y fundaciones, que "se sienten identificados.

La serie aborda la vida de cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta desde una independencia y libertad que pronto chocan con las normas establecidas. "El gran empeño ha sido que ellas fueran las protagonistas de verdad, las que cuentan en la serie su mirada sobre el mundo y no la del resto sobre ellas, ese ha sido el gran reto", ha observado.

La creadora de esta producción, nominada en los galardones de la crítica al mejor guion y a la mejor comedia, ha incidido en que las particularidades vividas a la hora de enfrentarse a la serie, ya que "no había otras ficciones como referente" para abordar las tramas. "Ha sido ir a ciegas. Hasta ponerla en contacto con el público, no te creas que he sabido muy bien lo que estábamos haciendo", ha asegurado.

Costa ha apuntado en esta línea el "difícil" trabajo que se ha realizado para adaptar la ficción desde la novela --'Lectura fácil', de Cristina Morales-- cuyo resultado "funciona muy bien a nivel audiovisual". "Parece un producto independiente de la novela porque hay muchos más personajes y más tramas", ha añadido la guionista, quien ha afirmado que los comentarios que ha recibido al respecto han sido siempre "felicitaciones y de muchísimo cariño".

La actriz Coria Castillo ha compartido con la creadora las buenas sensaciones de la producción, cuyo avance se ha presentado en el Teatro Apolo de Almería ante más de un centenar de personas con diversidad funcional de distintas asociaciones y fundaciones. "Está gustando mucho, la están viviendo mucho, se están divirtiendo, están llorando... Estamos muy contentas del resultado y con muchas ganas de que ya se estrene ante el público general y nos diga también qué les parece", ha explicado la actriz.

Así, ha valorado el aprendizaje que ha obtenido de la serie en el que encarna el papel de Àngels, de la que se lleva "una manera de ver la vida muy limpia, muy bonita, sin juicio" y el "ver a la persona más allá de todo lo de fuera, más allá de la discapacidad".

"Es algo muy necesario y que muchas veces diluimos en otras cosas que al final no son tan importantes, esa es una de las pocas cosas que le debo a Àngels", ha dicho antes de reconocer que es tan "llorona" como su personaje, lo que ha mostrado en un rodaje que sus integrantes han vivido "a flor de piel", con un "equipo maravilloso" en el que todos han remado "muy a favor de que saliese bonita" y de que saliese una serie "con mucha verdad y con mucho respeto".