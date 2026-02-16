Argar inaugura su nueva sede en Almería para reforzar la atención integral a niños con cáncer y sus familias

Inauguración de la nueva sede de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia (Argar). - CURRO VALLEJO

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia (Argar) ha inaugurado su nueva sede, ubicada en la calle Altamira, 18. Este espacio, pensado como punto de encuentro, cuenta con instalaciones adaptadas para ofrecer una atención integral tanto a los menores con diagnóstico de cáncer como a sus familias, en un entorno extrahospitalario seguro y acogedor.

El acto de inauguración ha contado con la participación del presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina; la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; la concejal de Igualdad, Paola Laynez; la Presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, Verónica Ortiz, y la presidenta de la Asociación, Rosa María Onieva. Todos ellos han estado acompañados por otras autoridades, representantes de la sociedad y miembros de la Asociación, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El objetivo del nuevo espacio reside en cubrir las demandas diarias que surgen durante las fases de la enfermedad. Para ello la sede cuenta con Oficina y sala de trabajo; salas especializadas: atención psicosocial, estimulación sensorial y fisioterapia; área de almacenaje y aseos (incluyendo uno totalmente adaptado para personas con movilidad reducida) y espacios para el desarrollo de áreas socioasistenciales, neuropsicológicas y de voluntariado.

El presidente de Diputación ha felicitado a Argar por sus nuevas instalaciones y, sobre todo, "por trabajar por la salud y bienestar de los pequeños héroes que se enfrentan a la enfermedad estando a su lado y al de sus familias. Haciendo que todo este proceso les resulte más fácil y más humano porque si por algo se caracteriza Argar es por el cariño, amor e ilusión que pone en todos sus proyectos"

Del mismo modo, García Alcaina ha recordado que la institución provincial ha colaborado con Argar en hacer realidad algunos de sus proyectos como la humanización del área de Oncología del Materno Infantil de Torrecárdenas, en la Casa de Acogida, "y en lo que esté por llegar".

La delegada del Gobierno ha destacado la "excelente" coordinación entre la junta directiva de Argar, sus profesionales y su voluntariado, y el trabajo conjunto con el Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, centro de referencia en la provincia para el tratamiento del cáncer infantil a través del área de onco-hematología pediátrica. "Esa colaboración es un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos multiplica los resultados y mejora la atención integral a los pacientes y a sus familias", ha valorado.

En este contexto, ha felicitado a la asociación por "la extraordinaria labor de acompañamiento que realiza", al tiempo que ha subrayado que "acompañar es estar cerca, escuchar, sostener y ofrecer recursos cuando más se necesitan". "Vuestra dedicación diaria es un pilar fundamental para muchas familias que encuentran en vosotros apoyo, comprensión y esperanza", ha apostillado.

La concejal de Familia, Inclusión e Igualdad ha afirmado que "la trayectoria de Argar, que lleva años apoyando a las familias de menores con cáncer en cada etapa del proceso y visibilizando sus necesidades en nuestra sociedad, es un ejemplo de compromiso y solidaridad que enriquece profundamente a nuestra ciudad. La nueva sede permitirá impulsar sus servicios psicosociales". A su vez, Laynez ha asegurado que "Argar sabe que siempre tendrá al Ayuntamiento a su lado para fortalecer recursos, visibilizar el cáncer infantil y garantizar que se construya una red de apoyo que marque la diferencia en sus vidas".

Por su parte, Onieva ha dado las gracias a todas las instituciones, entidades, empresas y personas que han trabajado duro para hacer realidad esta nueva sede. En esta línea, la presidenta de Argar ha expuesto que "este ha sido uno de los proyectos más importantes", al tiempo que ha celebrado que "ha costado mucho esfuerzo, pero hemos llegado". "Nos ha sorprendido la solidaridad de la gente", ha manifestado, agradeciendo a las instituciones públicas y privadas "este espacio nos da la oportunidad de prestar muchos más servicios".

Además, Ortiz, en nombre de la Federación a nivel nacional, ha remarcado que "este es el reflejo del buen hacer y de lo que todas las asociaciones suponen a nivel nacional. Este lunes es un día para celebrar un gran logro".