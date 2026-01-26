Armuña del Almanzora (Almería) recupera redes hídricas y vías tras la dana de 2024 con medio millón en obras

El presidente de la Diputación de Almería visita Armuña del Almanzora. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ARMUÑA DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado una visita institucional a Armuña del Almanzora para conocer de primera mano el desarrollo de las obras de emergencia valoradas en medio millón de euros que se ejecutan para reparar los daños ocasionados por la dana de 2024.

El máximo representante de la institución supramunicipal ha podido comprobar cómo se han desenvuelto otras actuaciones de mejora de infraestructuras que refuerzan la seguridad, los servicios básicos y la calidad de vida en el municipio, según ha indicado la Diputación en una nota.

Las actuaciones se centran en la reparación y refuerzo de infraestructuras hidráulicas y de protección, especialmente afectadas por la crecida del río Almanzora.

Entre ellas destacan la reconstrucción de muros de contención y protección, como el del campo de fútbol, donde se demuele el muro desplomado y se ejecuta uno nuevo con cimentación de hormigón armado, drenaje y cerramiento metálico, además de la reposición del césped artificial.

Asimismo, se ejecuta una escollera junto al depósito municipal para proteger el pozo y la explanada anexa, y se están acometiendo importantes trabajos en las infraestructuras hidráulicas, como la reparación de la impulsión de la EBAR, la tubería que impulsa as aguas residuales hasta la depuradora Tíjola-Armuña, con un nuevo trazado de más de 1.100 metros fuera del cauce del río, la renovación de las tuberías de impulsión y abastecimiento entre el pozo y el depósito, y la reparación del saneamiento en el entorno del río Almanzora.

"RAPIDEZ Y EFICACIA"

Durante la visita, el presidente ha destacado la "prioridad absoluta" que supone atender con "rapidez y eficacia" los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos, subrayando que "estas actuaciones no solo reparan infraestructuras, sino que garantizan la seguridad de los vecinos y la continuidad de servicios esenciales como el agua, el saneamiento o las instalaciones deportivas".

García Alcaina ha subrayado que las actuaciones que se están ejecutando en Armuña del Almanzora tienen como objetivo "reparar los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024 y garantizar servicios públicos básicos como el abastecimiento y el saneamiento".

Las obras mejorarán las infraestructuras dañadas y asegurarán la continuidad de los servicios ante posibles nuevas avenidas del río Almanzora, según ha estimado. De otro lado, también van a mejorar la accesibilidad a las viviendas de la parte alta del municipio.

"La Diputación está para eso, para estar al lado de los municipios más pequeños cuando atraviesan momentos complicados", ha señalado el presidente, quien ha agradecido la colaboración del alcalde de Armuña del Almanzora, Pedro Antonio Guerrero, y su equipo.

Por su parte, el primer edil ha agradecido la visita a unas "imprescindibles para el municipio" tras una dana que dejó a la localidad "sin abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración". Con ello, ha subrayado que los trabajos "avanzan a buen ritmo, con la previsión de que estén finalizados en los próximos meses".

Guerrero ha destacado que "es un orgullo para el municipio el apoyo recibido" y ha agradecido a la Diputación de Almería su "implicación" para dar "una solución definitiva a un problema que afectó directamente a los servicios básicos del pueblo".

ACCESO AL MUNICIPIO

En el marco de los Planes Provinciales, el presidente de la Diputación de Almería también ha visitado las obras de mejora y acondicionamiento del acceso al municipio, una actuación que cuenta con un presupuesto de más de 400.000 euros.

Este proyecto contempla la renovación del pavimento y los bordillos de la calle Castillo, la mejora del mobiliario urbano y la canalización de servicios, la creación de una nueva glorieta que reordenará un importante nudo viario de acceso al municipio, y la mejora del parque infantil, con la sustitución del alumbrado público y la adecuación del entorno.

Estas actuaciones mejorarán el acceso al municipio, a la vez que aumentarán la seguridad vial y embellecerán el entorno. La visita institucional ha incluido una reunión de trabajo con el alcalde y el equipo de gobierno del Ayuntamiento, en la que se han abordado las principales necesidades del municipio. El presidente ha firmado en el libro de honor del ayuntamiento.