Arranca una nueva edición de los Juegos Deportivos Provinciales en Almería para escolares de 6 a 17 años

Presentación de los Juegos Deportivos Provinciales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado una nueva edición de los Juegos Deportivos Provinciales, una iniciativa enmarcada en el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía que se dirigen a participantes de entre 6 y 17 años que tendrá como epicentro el complejo deportivo 'Al Moroc' de Tíjola.

La iniciativa se estructura en cuatro bloques que incluyen talleres educativos de promoción deportiva, encuentros educativos con jornadas recreativas y competitivas, ligas educativas que irán de enero a junio, y circuitos de promoción del rencimiento deportivo de base.

Según ha detallado la Diputación en una nota, los talleres se desarrollarán a través de actividades divulgativas en horario escolar para centros escolares, de desde Infantil hasta la ESO, con propuestas como la escalada, la esgrima, la espeleología, el wakeboard, la danza urbana o los primeros auxilios.

Asimismo, las jornadas recreativas y competitivas se centrarán en el pickleball, el triatlón, el balonmano playa, el pádel o el tenis playa, mientras que las ligas, entre las categorías benjamín y juvenil, se desarrollarán en baloncesto, fútbol sala, voleibol y multideporte.

Las actividades contemplan competiciones no oficiales organizadas con las delegaciones provinciales de las federaciones andaluzas de ajedrez, atletismo en pista, campo a través, gimnasia rítmica, natación y rugby.

A ellos se suman el Virtual JDP, con ajedrez virtual y bailes interactivos, y el programa 'Almería Juega Limpio', que reúne actuaciones orientadas a la educación en valores como el compañerismo, el respeto y la resolución pacífica de conflictos, con la participación de familias, personal técnico y árbitros. Los contenidos se desarrollarán en función de la disponibilidad presupuestaria.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha explicado que con esta edición, la "práctica deportiva va a llegar a los escolares de toda la provincia, también a los de los municipios de menor población, a través de sus centros educativos".

El concejal de Deportes de Tíjola, Juan Manuel Gómez, ha recordado que "en modalidades como el fútbol, el baloncesto o el voleibol, los niños y niñas reciben a lo largo del año valores no solo competitivos, sino también el hábito saludable de hacer deporte".

Por su parte, el director de zona Centro de la Dirección Territorial de Almería de Cajamar, Emilio Matías, ha explicado que la entidad participa en los JDP dentro de su responsabilidad social corporativa, ya que "con el deporte llegamos a los jóvenes y se transmiten muchos valores que les van a acompañar en el resto de su vida". PREMIOS 'ALMERÍA JUEGA LIMPIO'

Además, durante esta jornada también se han entregado los reconocimientos de 'Almería Juega Limpio'. En el concurso de bailes interactivos, el 'Vídeo de oro' ha sido para el Ayuntamiento de Antas (categoría de entidades locales) y para el CEIP Calar Alto (centros educativos).

El 'Vídeo de plata' ha correspondido al Ayuntamiento de María y al CEIP Antonio Devalque, y el 'Vídeo de bronce' al Ayuntamiento de Huércal-Overa y al CPR Medio Almanzora. Las distinciones especiales han sido para la Escuela Deportiva Municipal de Uleila del Campo y para el CPR Alto Almanzora.

En la clasificación general 'Almería Juega Limpio', que premia al municipio mejor clasificado de cada tramo de población, los galardonados han sido Uleila del Campo (menos de 1.000 habitantes), Gérgal (de 1.000 a 2.000), Oria (de 2.000 a 3.500), Tabernas (de 3.500 a 5.000), Viator (de 5.000 a 10.000) y Albox (más de 10.000).