Ashal entrega los premios de la I Ruta del Desayuno en el espacio gourmet 'Sabores Almería'

Entrega de premios por la I Ruta del Desayuno de Ashal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha hecho entrega este jueves de las cestas de 'Sabores Almería' conseguidas mediante sorteo por clientes de la 'I Ruta del Desayuno'.

El acto, celebrado en el espacio gourmet que 'Sabores Almería' tiene en el Paseo, ha contado además con el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, el concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, así como hosteleros y patrocinadores.

Sánchez-Fortún ha destacado la "buena aceptación" que ha tenido la última iniciativa gastronómica de Ashal que motivó la ampliación de establecimientos participantes en el último momento así como durante el periodo de desarrollo de la misma.

Con ello, más de una treintena de bares y cafeterías participaron en el evento que tuvo un mes de duración, desde el 12 de septiembre al 12 de octubre, y que contó con el apoyo de las administraciones locales.

"Estamos muy satisfechos con la buena acogida que ha tenido esta primera Ruta del Desayuno y confiamos en poder afianzar este evento en nuestro particular calendario gastronómico".

Sánchez-Fortún ha agradecido al Ayuntamiento y a la Diputación su colaboración en la organización de los eventos gastronómicos. También ha destacado la colaboración del Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería, cuyos usuarios han realizado los paquetes de posavasos exclusivos con rincones de la ciudad que se han entregado a aquellos clientes que han completado una cartilla con sellos de cinco locales diferentes en los que han realizado sus desayunos.

Por su parte, el diputado provincial ha destacado la respuesta "extraordinaria" de esta iniciativa y ha reconocido el "esfuerzo y compromiso" de los establecimientos participantes. "Quiero trasladar mi agradecimiento a todos los hosteleros que, una vez más, han demostrado un trabajo impecable y su capacidad para seguir dinamizando la ciudad y la provincia", ha dicho.

Del mismo modo, ha valorado el "entusiasmo" del público y ha dado las gracias a "los miles de almerienses que se han sumado a esta propuesta, que nació este año por primera vez y que, visto el éxito, estoy convencido de que seguirá creciendo en los próximos años".

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad ha indicado que "el Ayuntamiento, de la mano de Ashal y junto a la Diputación de Almería, siempre está al lado de este tipo de iniciativas que vienen a poner en valor la calidad de nuestros productos y algo tan típico de nuestra ciudad como es el desayuno".

Además, el edil ha felicitado "a todos los establecimientos participantes" y los ha animado a que "repitan el próximo año en esta ruta que, esperemos, siga aumentando su número de participantes ante la gran acogida de esta edición".

La Ruta Del Desayuno ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Almería encuadrada dentro del proyecto 'Promoción y dinamización de la gastronomía a través de la cultura'.