La Asociación Banco de Libros de Tíjola reconoce la labor de la Diputación de Almería por los más vulnerables

TÍJOLA (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Asociación Banco de Libros de Tíjola ha celebrado este sábado su comida solidaria y acto de reconocimiento en el restaurante Manantial de Cela, un evento destinado a homenajear la labor de personas y entidades que colaboran con su causa. La jornada ha "reafirmado" el compromiso de la asociación con la promoción de la lectura y la educación entre la población infantil sin recursos.

El presidente de la Diputación ha sido el último en recibir el reconocimiento de manos del presidente de la Asociación, Eugenio García. En su discurso de agradecimiento, Javier A. García ha destacado que la asociación tijoleña es un "motor de esperanza, un puente hacia el futuro, y un ejemplo de cómo la acción social puede transformar vidas", tal como ha recogido la institución provincial en una nota.

Asimismo, ha agradecido a esta asociación su trabajo y el reconocimiento. "Agradezco enormemente este premio, que no es sólo un galardón, sino un impulso para seguir colaborando y apoyando vuestra causa". Junto al presidente de la Diputación, han sido reconocidas las siguientes personas y entidades: Asociación Guardias Civiles Solidarios, Javier Adolfo Iglesias, el restaurante El Polígono, María Rosario López Reina, Fede Rubio García y Antonio Garrido Martínez. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando han sorprendido a una de las mujeres que forman parte de esta organización con un reconocimiento por su labor y por ser además la "delegada" de la asociación en Almería.

La jornada se ha clausurado con sorteos solidarios y una sobremesa amenizada por una actuación musical en este espacio tan emblemático en la orilla de la Balsa de Cela. Sobre el Banco de Libros de Tíjola La Asociación Banco de Libros de Tíjola es una organización benéfica, independiente y sin ánimo de lucro. Su misión principal es fomentar la solidaridad a través de acciones que promueven y facilitan el acceso a la lectura y la educación a niños sin recursos.

El 100% de la recaudación de sus actividades se destina íntegramente a fines solidarios. Entre sus objetivos se encuentran la colecta de material escolar, la concesión de becas a universitarios en proyectos solidarios y el apadrinamiento de niños para que puedan cursar sus estudios. Durante el acto, la Asociación ha hecho un repaso sobre la labor realizada, entre la que destaca que este año se ha alcanzado el contenedor número 19 de donaciones; la recaudación económica y de materiales para los afectados por la DANA y el depósito y la bomba de agua para garantizar este bien básico en Honduras, entre otras.