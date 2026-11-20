Presentación de la Fiesta del Deporte de Asprodesa. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste de Almería (Asprodesa) va a celebrar el 26 de noviembre la XX Fiesta del Deporte 2026, en la que se congregarán 899 participantes en una nueva una jornada de convivencia, participación e inclusión en torno a la actividad física.

Bajo el lema '¡No hay límites!', el encuentro tendrá como escenario el Pabellón y el Parque Municipal de El Ejido con la participación de deportistas, personas de apoyo y voluntarios, según ha trasladado la organización en una nota.

La Fiesta del Deporte se celebra en el marco de la programación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre de cada año.

La diputada provincial de Deporte, Juventud y Vida Saludable, María Luisa Cruz ha valorado la "gran labor" que desarrolla Asprodesa con esta fiesta y en favor del deporte inclusivo.

"Ponéis el alma en cada iniciativa y un evento como este pone de manifiesto los auténticos valores del deporte a los que vendrán participantes de todos los puntos de la provincia en una jornada de convivencia única", ha manifestado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la unión institucional para darle más fuerza al trabajo que realizan asociaciones como Asprodesa, que "nos abren la provincia a una visión mucho más enriquecedora del deporte lo que nos hace crecer como sociedad y hacerlo de forma unida".

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín, ha señalado que "esta vigésima edición volverá a poner de manifiesto la importancia del deporte como instrumento de integración social, autonomía personal y mejora de la calidad de vida".

"La programación combina deporte, diversión, convivencia y participación, y convierte esta jornada en un gran punto de encuentro entre usuarios, profesionales, voluntarios, familias y todas las personas que quieran sumarse. Su objetivo es promover el deporte entre las personas con discapacidad, visibilizar sus capacidades y favorecer su plena inclusión social", ha añadido.

De otro lado, el técnico de inserción laboral y coordinador de Asprodesa, Juan Pedro García, ha detallado el incremento de voluntarios, deportistas, asociaciones y empresas que participan en esta edición "batiendo cifras récord".

La programación ofrecerá más de una veintena de actividades: equitación, pilates, aerobic, spinning, kárate, tirolina, escalada, pádel, rugby, petanca, pickleball y fútbol sala, entre otras. También habrá talleres, un programa de radio en directo y lectura de un manifiesto conmemorativo del Día de las Personas Con Discapacidad.

La iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación de Almería, junto a numerosas empresas, entidades públicas y privadas, y con la presencia de asociaciones y centros especializados, entre ellos Asprodesa, Verdiblanca, Asprodalba, Fundación Los Carriles, Aspapros, Apafa, Down El Ejido, Faisem, El Timón, Cuenta Conmigo y AspaymM, además de clubes deportivos y entidades educativas.

También participarán centros educativos de El Ejido, Adra, Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera, entre ellos los IES Luz de Mar, Santo Domingo, Fuente Nueva, Francisco Montoya, Pablo Ruiz Picasso, Santa María del Águila, el CEEE Luz de Poniente, y los CEIP Ramón y Cajal, Tierno Galván, San Agustín, Laimun y Santa María del Águila.