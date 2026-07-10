Banderas a media asta en la sede de la Diputación por los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Banderas a media asta en la Diputación de Almería por el incendio de Los Gallardos - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las banderas oficiales de la Diputación Provincial de Almería ondean a media asta en el exterior del Palacio Provincial de la Calle Navarro Rodrigo en señal de "respeto, solidaridad, consternación y muestra de dolor compartido con las familias" de las personas fallecidas como consecuencia del incendio forestal de Los Gallardos.

Ello, además, en consonancia con los tres días de luto oficial decretados por la Junta de Andalucía por las doce personas fallecidas en el referido incendio, desde las 00,00 horas de este viernes, 10 de julio, hasta la medianoche del próximo domingo, 12 de julio.

El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, en nombre de la Corporación Provincial, ha trasladado el pésame a los allegados de las víctimas "en estos momentos de terrible pérdida", así como el "total apoyo" a los ayuntamientos afectados, heridos y personas evacuadas.

En este sentido, ha puesto a disposición del Puesto de Mando Avanzado todos los recursos técnicos y humanos de la institución. Además, ha transmitido su "sincero reconocimiento" a los miembros del Infoca, Bomberos del Levante, Protección Civil y a las fuerzas de seguridad que continúan trabajando en la zona afectada.

Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con la mayor prudencia posible y cumpla rigurosamente con las directrices de las autoridades encargadas de la emergencia.