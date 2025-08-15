El barrio de San Miguel de Serón (Almería) renovará pavimentos, espacios públicos y red de abastecimiento

SERÓN (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería ha anunciado que la Junta de Gobierno ha licitado las obras de urbanización del barrio de San Miguel en Serón (Almería) con un presupuesto superior a los 355.000 euros. Un proyecto que se enmarca dentro de los Planes Provinciales de Inversión Municipal y que transformará infraestructuras mejorando significativamente la calidad de vida de los vecinos. La intervención se va a centrar en varias áreas de mejora que revitalizarán un barrio con una antigüedad de 40 años.

El diputado provincial de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha puesto en valor la importancia de las inversiones de Planes Provinciales como "una herramienta fundamental para igualdad de oportunidades entre todos los almerienses". "Estamos ante unas obras que van a modernizar y mejorar todo este barrio seronés, con las consiguientes mejoras en los servicios básicos que reciben cada día los almerienses", ha detallado.

Asimismo, ha recordado que estas obras van a permitir al Ayuntamiento ejecutar unas obras que, en solitario, "requerirían un ingente esfuerzo para poder convertirse en realidad, estos planes la muestra más evidente del espíritu de colaboración que tiene la Diputación para y con los 103 municipios de la provincia de Almería".

Por último, ha detallado que esta inversión de la Diputación de Almería "reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo de Serón, proporcionando a los residentes del Barrio de San Miguel unas infraestructuras modernas, seguras y eficientes".

En concreto, la actuación a ejecutar consta de diferentes actuaciones en mejoras de pavimentos y espacios público con renovación de las calles interiores del barrio, actualmente con pavimentos deteriorados, serán sustituidas por nuevas losas hidráulicas de hormigón. La calle Cañada Lucía, por su parte, se pavimentará con hormigón impreso. Ampliación de aceras en la calle Almería, mejorando la seguridad y accesibilidad para los peatones. En la Plaza de San Miguel, se eliminarán las jardineras con problemas de filtración para crear una nueva base de hormigón, preparando el espacio para la futura construcción de un parque infantil. También se van a mejorar las redes de servicios básicos en esta zona. Una de las claves del proyecto es la modernización de las infraestructuras subterráneas, que facilitará futuras mejoras sin dañar el nuevo pavimento.

Por otro lado, en la red de abastecimiento de agua se sustituirán las obsoletas tuberías de polietileno, minimizando las pérdidas de agua y garantizando un suministro más eficiente. Se construirán nuevas redes subterráneas para alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, estas redes se dejarán preparadas para futuras instalaciones, evitando la necesidad de abrir zanjas en el nuevo asfalto. El proyecto también incluye la rehabilitación del forjado del canal/aliviadero que pasa por debajo de la calle Cañada Lucía, así como la sustitución de los imbornales.