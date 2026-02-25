Beires inaugura una nave polivalente financiada por la Diputación de Almería para impulsar la vida social del municipio

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a la alcaldesa de Beires, Carmen González, en el acto de inauguración de la nave polivalente. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BEIRES (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio de Beires ha inaugurado este miércoles su nueva nave polivalente, una infraestructura que ha sido posible gracias a las inversiones impulsadas por la Diputación Provincial de Almería y que permitirá dinamizar la vida social de la localidad. El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita oficial al municipio para presidir, junto a la alcaldesa, Carmen González, el acto de inauguración de este nuevo espacio municipal.

La nueva edificación cuenta con una superficie total de 150 metros cuadrados en una sola planta diáfana. Técnicamente, la nave presenta una estructura de diez metros de luz y 15 metros de largo, sustentada por tres pórticos con una separación de cinco metros entre ellos. Además del área principal, según ha detallado la institución provincial en una nota, dispone de un aseo y zona de almacén.

Aunque el proyecto se concibió inicialmente para uso de cooperativa y después como almacén, la visión municipal ha evolucionado para convertirlo en un centro multiusos. El objetivo es dotar a Beires de un recinto cubierto capaz de albergar eventos sociales y culturales, garantizando que el clima no sea un impedimento para la convivencia vecinal. De hecho, la nave se estrenará oficialmente el próximo 28 de febrero con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

Durante el acto, García Alcaina ha destacado la importancia de esta obra para fijar la población y mejorar la calidad de vida, señalado que "es un auténtico placer visitar Beires para ser testigos de cómo los proyectos se transforman en realidades. Esta nave, financiada a través de los Planes Provinciales, es una pieza clave para que los vecinos cuenten con un espacio cerrado para sus tradiciones.

El presidente ha querido dedicar unas palabras a la gestión de la alcaldesa, destacado que "es el ejemplo perfecto de compromiso". "Cada vez que cruza la puerta de la Diputación, lo hace para pelear por cada céntimo que pueda llegar a su pueblo", ha apostillado.

Asimismo, ha asegurado que "la Diputación está para ayudar a los 103 municipios sin importar signos políticos", al tiempo que ha insistido en que el objetivo de la Diputación es que "Beires tenga las mismas oportunidades que cualquier otra localidad".

García Alcaina ha recordado que esta acción se suma a otras realizadas en la comarca, como el nuevo parque activo de Almócita, reforzando la apuesta por el turismo rural y la lucha contra la estacionalidad. Para finalizar, el presidente ha invitado a todos los vecinos a disfrutar de este nuevo espacio.

Por su parte, la alcaldesa de Beires ha destacado la colaboración y el impulso de la Diputación de Almería para que esta infraestructura sea una realidad y, al mismo tiempo, ha agradecido la visita institucional del presidente de la Diputación y su empuje para hacer realidad importantes proyectos en la localidad.