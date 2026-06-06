Berja acoge unas jornadas para empresarias de Almur y Diputación de Almería sobre inteligencia artificial

Jornada de Almur celebrada en Berja (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA RPESS) -

Berja ha acogido el inicio de las jornadas del proyecto 'Excelencia Empresarial en las Comarcas Almerienses', una iniciativa impulsada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur) en colaboración con la Diputación de Almería, con el objetivo de acercar formación especializada, innovación y nuevas oportunidades a las empresarias y emprendedoras.

La Biblioteca Municipal de Berja ha sido el escenario de la primera de estas jornadas, centrada en la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial. La sesión ha contado con la participación de la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto; la presidenta de Almur, Amalia Salvador; y el alcalde de Berja, José Carlos Lupión.

Esta edición del proyecto, que cumple 13 años de trayectoria, mantiene su compromiso con "la formación de calidad dirigida a mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia", según ha indicado la institución provincial en una nota.

En esta ocasión, el programa se ha diseñado con un enfoque eminentemente práctico para ayudar a las participantes a incorporar herramientas de inteligencia artificial en su actividad diaria, mejorar la gestión de sus negocios y superar posibles barreras ante la transformación digital.

La diputada provincial de Igualdad y Familia ha señalado que "desde la Diputación de Almería seguimos trabajando para que las mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia cuenten con herramientas útiles, actuales y adaptadas a las necesidades reales del tejido productivo. La formación en inteligencia artificial no es una cuestión lejana, sino una oportunidad concreta para mejorar procesos, ganar tiempo, tomar mejores decisiones y abrir nuevas vías de crecimiento en cualquier negocio, también en los municipios más pequeños".

Nieto ha añadido que "el emprendimiento femenino es una pieza clave para fijar población, generar empleo y dinamizar nuestras comarcas. Por eso, iniciativas como esta son tan importantes: porque acercan conocimiento, crean redes de apoyo y permiten que las mujeres que están al frente de empresas o proyectos profesionales se sientan acompañadas en un momento de cambio tecnológico que también debe ser una oportunidad para ellas".

La presidenta de Almur, Amalia Salvador, ha destacado que "desde Almur tenemos muy claro que la formación y las oportunidades tienen que llegar a todas las comarcas de la provincia, porque hay muchísimo talento femenino en cada municipio. La jornada celebrada en Berja ha sido un ejemplo de cómo las mujeres empresarias y emprendedoras siguen teniendo ganas de aprender, de adaptarse y de incorporar herramientas que les ayuden a mejorar y hacer crecer sus negocios. En este caso, hemos trabajado sobre inteligencia artificial desde una perspectiva práctica, cercana y útil para el día a día de una empresa".

Además, Salvador ha subrayado el valor que tienen estos encuentros como espacios de conexión entre profesionales. "Este tipo de jornadas tienen un valor añadido muy importante: nos permiten crear red, compartir experiencias y conocernos mejor. Muchas veces de una conversación, de una idea compartida o de un contacto surgen colaboraciones y nuevas oportunidades. Y eso, para las mujeres empresarias, es especialmente importante porque crecer juntas también nos hace más fuertes", ha dicho.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha mostrado su satisfacción porque el municipio haya sido el punto de partida de este ciclo formativo. "Es una satisfacción que Berja haya acogido esta jornada, que no solo fomenta la formación y la innovación, sino que también crea espacios de encuentro y colaboración entre profesionales de toda la provincia. La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta del futuro para convertirse en una realidad que está transformando la forma de trabajar y gestionar nuestras empresas", ha afirmado.

Durante la jornada se ha desarrollado el taller práctico 'Optimización de procesos mediante IA', impartido por Malena Úbeda Vilaplana, directora de Estrategia Global y Alianzas en Viluber Group, centrado en la identificación de tareas repetitivas, la automatización de flujos de trabajo y el uso de herramientas accesibles de inteligencia artificial aplicadas a la gestión diaria.

Asimismo, las participantes han asistido a la sesión práctica 'Mentalidad digital: superando barreras ante la IA', a cargo de Irene Moreno Montes, consultora de Clima Laboral y coach de liderazgo y comunicación, orientada a ofrecer claves para adoptar una cultura innovadora, perder el miedo a la tecnología y liderar la transformación digital del negocio.

La jornada ha concluido con un almuerzo networking y un encuentro guiado entre las asistentes, concebido como un espacio para generar sinergias, alianzas comerciales, contactos profesionales y redes de apoyo mutuo. Tras su inicio en Berja, el proyecto continuará el próximo 16 de junio en Gádor.