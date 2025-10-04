Berja (Almería) acoge la presentación del II Encuentro de Turismo Activo Naturalpujarra 2025

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Miguel Salmerón de Berja (Almería) ha sido el escenario de la presentación oficial del II Encuentro Naturalpujarra 2025, que aspira a consolidar la comarca como un referente del turismo activo a nivel provincial.

Esta iniciativa ha unido a la Diputación Provincial, como entidad organizadora, con los ayuntamientos de Berja, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Paterna del Río y Bayárcal.

El acto ha estado conducido por Vanesa Pérez y ha contado con la intervención del alcalde de Berja, José Carlos Lupión, y la diputada provincial María Luisa Cruz; así como de Joaquín Hernández Zapata, que coordina la actividad y ha explicado de forma detallada la agenda. Durante el mismo se ha hecho entrega de placas conmemorativas a colaboradores y patrocinadores.

La diputada provincial María Luisa Cruz y el alcalde de Berja han sido los encargados de dar paso a la conferencia inaugural sobre 'Trayectoria, Metodologías de entrenamiento y Alto Rendimiento' a cargo de Alberto González Quílez.

Cruz ha subrayado el objetivo principal de la Diputación: "Consolidar este territorio como un destino de turismo activo" y ha destacado que Almería es "el mejor escenario con las mejores pistas deportivas al aire libre los 365 días del año".

El encuentro ofrecerá un fin de semana "cargado de actividades" como yoga, senderismo, barranquismo y vías ferratas, mostrando la oferta deportiva de la provincia y, especialmente, de este "rinconcito".

Además del deporte, Cruz ha valorado el patrimonio local: "Ya no solo como actividad deportiva, porque también vamos a disfrutar de actividades culturales, del patrimonio inmaterial que tiene Nuestra Alpujarra. Patrimonio natural y patrimonio monumental y cultural. Se trata de un evento provincial que se desarrollará en La Alpujarra que desde la Diputación Provincial de Almería le hemos puesto mucho cariño".

Por su parte, el alcalde de Berja ha resaltado la "importancia" del encuentro para la promoción local. "Este encuentro representa una oportunidad para dar a conocer nuestros parajes, nuestras rutas naturales, nuestros senderos y nuestras montañas. Pero también es una forma de fortalecer nuestra identidad como Alpujarra, de conectar a nuestros pueblos con visitantes que valoran el turismo activo, el respeto al medio ambiente y la conservación del entorno", ha añadido.

Joaquín Hernández Zapata tomó el relevo al conferenciante junto al equipo organizador, para cerrar el acto explicando la agenda del II Encuentro Naturalpujarra 2025.

En cuanto a la agenda, la jornada de este sábado, 4 de octubre, estará dedicada al senderismo-plogging, una actividad solidaria medioambiental que combinará el deporte con la limpieza de senderos.

Los participantes se distribuirán aleatoriamente por los municipios sede, recorriendo distancias de entre seis y ocho kilómetros en senderos como el de Monterrey (Laujar), las Minas de Berja, la Acequia del Río (Fondón), Alcolea-El Castillejo, o los Molinos de Bayárcal.

Por la tarde, se ofrecerán Free Tours en Laujar de Andarax y Fondón, y sesiones de Yoga, meditación y baño sonoro de gong en la Era de la Villa Turística de Laujar, una experiencia única para conectar con la naturaleza. La jornada concluirá con una actuación musical a las 22.00 hroas en Laujar de Andarax.

Por su parte, el domingo, 5 de octubre, es el último día y estará repleto de actividades de turismo activo, con opciones para todos. El encuentro finalizará a las 15.00 horas con la clausura oficial y un almuerzo en el salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax.