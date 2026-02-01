La carrera solidaria Fuentes de Vida recauda 12.000 euros para la lucha contra el cáncer infantil - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Berja ha vivido este domingo una auténtica marea solidaria con la celebración de la IV Carrera Solidaria Fuentes de Vida, un evento que volvió a demostrar el enorme compromiso de vecinos del municipio y la comarca al reunir a más de 1.900 participantes y convertir el deporte en una poderosa herramienta para la lucha contra el cáncer infantil.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Berja, ya se ha consolidado como una de las grandes jornadas deportivas y solidarias de la comarca, ha logrado además una recaudación de 12.000 euros, que se destinarán íntegramente a la labor que desarrolla la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Argar, apoyando a familias y menores que atraviesan procesos oncológicos.

Según una nota de la diputación, la prueba se desarrolló en un ambiente familiar, con participantes de todas las edades que llenaron las calles de color, deporte y solidaridad. Desde primera hora de la mañana, la zona de salida y meta se convirtió en un punto de encuentro donde no faltaron la música, la animación y el espíritu colaborativo que define esta cita en la que se vuelcan los colectivos virgitanos.

Entre las autoridades asistentes se encontraban el alcalde de Berja, José Carlos Lupión; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García; y el delegado territorial de Salud de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, quienes quisieron mostrar su apoyo a una iniciativa que une deporte y solidaridad en beneficio de quienes más lo necesitan.

José Antonio García ha dado la enhorabuena tanto a la organización como a los participantes. "Esta carrera es el resultado de la unión que establece entre el deporte y la solidaridad, así como el hecho de que los beneficios recaigan en Argar, una asociación que realiza un gran trabajo en toda la provincia", según ha dicho.

Además, el presidente de la Diputación ha señalado que "Almería es el mejor lugar para la práctica al aire libre durante los 365 días del año" y ha agradecido a la Asociación Argar todo el trabajo que realiza por las familias de niños y niñas con cáncer".

Por último, ha asegurado que la diputación va a seguir al lado del ayuntamiento y de la organización para consolidar esta carrera solidaria en el calendario provincial. La carrera reunió a cerca de 800 corredores y 1.100 senderistas que realizaron una de las dos modalidades, la más extensa de 10 kilómetros con subida hasta el Santuario de Nuestra Señora de Gádor y otra de 5 kilómetros a través del casco urbano.

Con esta cuarta edición, la Carrera Solidaria Fuentes de Vida no solo reafirma su crecimiento en participación, sino también su enorme impacto social, consolidándose como un referente provincial donde cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer infantil.