Casi 30 equipos competirán en el noveno torneo Terrerugby de Pulpí (Almería), que tendrá carácter solidario

Presentación del torneo de rugby-playa Terrerugby. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Terrerugby celebrará su novena edición con un torneo de rugby playa solidario "consolidado y único" en el litoral almeriense que el próximo 11 de julio reunirán a 29 equipos de toda España en cinco categorías: mixed ability, femenino, masculino, mater y veteranos.

El evento, a partir de las 10,00 horas en la playa Mar Serena, de San Juan de los Terreros en Pulpí, fomenta la participación de equipos de diversa índole para demostrar que "este deporte es integrador y representa los valores de la unión, la cohesión, el trabajo colaborativo y la ética deportiva", según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

El evento volverá a tener un carácter benéfico, como en la edición de 2025, ya que la recaudación se destinará a ELA Andalucía. "Terrerugby apoyará económicamente esta causa con la inversión de patrocinadores y equipos participantes y actuará de plataforma de visibilización y lucha", han explicado desde la institución.

Para el organizador del torneo, Francisco Díaz, "la labor que realiza la asociación es fundamental" por lo que resulta "muy emocionante colaborar con ellos" ya que, además, comparten "el espíritu de unión y fuerza del rugby".

"El rugby es familia y estos nueve años hemos formado una comunidad de seguidores que apoyan no sólo su deporte, sino la causa social designada, siempre con ilusión, compromiso y conciencia, sabiendo que Terrerugby es mucho más que un torneo, es un fin social conjunto, un proyecto que nos hace hermanos", ha añadido.

Además, desde la organización han recordado que este año jugarán clubes de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. "Hemos recibido interés de jugadores internacionales, que se integrarán en diferentes equipos", han puntualizado.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha mostrado su satisfacción por albergar este evento que atrae a participantes, familiares, amigos y "aficionados al deporte oval, suponiendo una inyección económica para la zona y que se descubra la magia de esta playa y sus servicios". Para el regidor, San Juan de los Terreros se ha convertido tras nueve años en "un referente nacional e internacional para el rugby playa".

Por su parte, la diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que desde la Diputación de Almería se respaldarán estas iniciativas que "unen deporte, solidaridad e inclusión" al tiempo que "contribuyen a dinamizar los municipios de la provincia a través de eventos que atraen a participantes y visitantes".

"El rugby playa es una modalidad espectacular, cercana y muy atractiva para el público y celebrar el Torneo en el litoral almeriense refuerza la promoción de la provincia de Almería como destino ideal para la práctica deportiva al aire libre", ha subrayado.