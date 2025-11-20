Celia de Molina acerca el proceso del guion cinematográfico en una charla-taller en el Festival de Cine de Almería

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora y guionista andaluza Celia de Molina, nominada recientemente a los Premios Goya por su cortometraje 'Cuarentena', ha impartido este jueves en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) una charla-taller centrada en el proceso del guion cinematográfico.

La actividad se ha desarrollado dentro del acuerdo de colaboración entre la Academia de Cine de Andalucía y DAMA, a través del cual se imparten diversas clases magistrales en los principales festivales andaluces. Tras las realizadas en Málaga y Sevilla, la sesión de Almería ha continuado este programa formativo, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

La charla-taller ha contado con una treintena de alumnos del FP de Audiovisuales. En esta cita, la directora ha compartido su visión sobre la escritura cinematográfica y sobre cómo transformar lo personal, o un tema propuesto, en un relato propio.

Mediante distintos ejemplos de su trayectoria, Celia de Molina ha reflexionado con los presentes sobre dos caminos fundamentales para adentrarse en una historia: el que nace de lo íntimo y el que parte de un tema externo que requiere ser desarrollado y adaptado.

"Sin lugar a dudas, ha sido una sesión práctica e inspiradora para quienes desean descubrir distintas formas de comenzar a narrar", han destacado desde la organización.

Celia de Molina está nominada al Premio Goya 2025 a Mejor Cortometraje de Ficción por 'Cuarentena', es también guionista de la serie 'Invisible' (Disney+) y creadora de 'El Antivlog' (Filmin). Con su próximo proyecto, 'Juanita', ha ganado el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ 2025.

Como guionista, desarrolla proyectos para productoras como Áralan Films, Morena Films o Doble V Content, entre otras. Su trayectoria combina la escritura nacida de lo íntimo con la adaptación de temas externos, lo que le otorga una versatilidad creativa entre lo autoral y lo comercial.

Además, su experiencia como actriz en cine y televisión le aporta una mirada singular a la hora de escribir personajes vivos y actuables. En todos sus proyectos, Celia explora la relación entre lo individual y lo colectivo, entre la memoria personal y la cultura popular, con un estilo que une "autenticidad y entretenimiento".