Cerca de 20 jóvenes participan en un curso en Alhama de Almería para mejorar su empleabilidad

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas demandante de empleo han participado en un curso en Alhama de Almería destinado a mejorar su empleabilidad mediante orientación laboral, competencias técnicas y simulaciones reales de entorno de trabajo.

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha visitado junto al alcalde alhameño Cristóbal Rodríguez el aula donde se efectúa este proyecto para promover la atención personalizada de personas pertenecientes a colectivos vulnerables y de personas jóvenes, según ha indicado la Diputación en una nota.

El curso, que también se ha impartido en inglés, se ha dividido en dos bloques: acciones para la atención y acciones para la inserción. En el primero se han tratado actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad, diseño y elaboración de itinerario personalizado; actuaciones de sensibilización y para el desarrollo de aspectos personales para la ocupación, actuaciones sobre el proceso, técnicas, recursos y herramientas para la búsqueda activa de empleo; confección CV y un taller de entrevistas de trabajo, entre otros aspectos.

Por otro lado, en las acciones para la inserción se ha realizado de orientación como el acompañamiento en el empleo, con acciones de información y de acompañamiento sobre recursos de empleo y empresas, activación y cambio emocional para la búsqueda activa de empleo, preparación para el proceso de selección e incorporación laboral.

Además, se han realizado de prospección del mercado laboral con información sobre la situación económica y laboral del entorno, la identificación de necesidades de personal de su tejido empresarial, perfiles laborales requeridos, captación de ofertas de empleo, así como la difusión del programa y la propuesta de la candidatura de las personas participantes para cubrir bajas vacantes detectadas en las empresas, todo ello con el objetivo de cumplir con el objetivo de inserción laboral previsto.

Álvarez ha detallado que "la Diputación de Almería está firmemente comprometida con la inserción laboral de los jóvenes y de las personas que más dificultades encuentran a la hora de acceder al mercado de trabajo" por lo que con estas iniciativas "conseguimos dotar a los participantes de herramientas prácticas, formación específica y acompañamiento personalizado que les permitan ganar confianza, adquirir competencias y, sobre todo, aumentar sus oportunidades reales de encontrar un empleo estable".

"Este proyecto es un ejemplo de cómo, desde la institución provincial, trabajamos de la mano de los ayuntamientos para ofrecer a los almerienses una atención cercana y útil", ha valorado la diputada provincial en la apuesta por itinerarios formativos que "combinan teoría y práctica, adaptados a las demandas actuales de sectores como la hostelería, el comercio o los servicios".

El objetivo final es que "cada joven que participa salga mejor preparado, con más motivación y con mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral en igualdad de oportunidades", ha añadido Álvarez.