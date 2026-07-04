El certamen 'Almería en corto' de Fical abre su convocatoria para la próxima edición

Archivo - Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en el Teatro Cervantes de Almería. - FICAL - Archivo

ALMERÍA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha publicado las bases de participación y la convocatoria para la presentación de trabajos al Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto', una de las secciones competitivas más destacadas y arraigadas del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), cuyo plazo de participación finaliza el próximo 14 de agosto.

Fical celebrará su XXV edición en el próximo mes de noviembre con una amplia y variada programación, según ha recordado la institución provincial en una nota en la que apunta que 'Almería en corto' es el concurso que pone el punto de partida a la preparación y organización de las secciones competitivas del festival.

Asimismo, supone una gran oportunidad para los nuevos realizadores con especial atención, ya que hay premios específicos, para los autores almerienses y andaluces. Almería cuenta con uno de los principales certámenes de estas características y este año Fical repartirá más de 28.000 euross en premios en su sección decana.

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha valorado que 'Almería en corto' es la sección de "mayor peso emocional de nuestro festival" ya que con ella arrancó el actual Fical. "En su momento dimos el salto al largo pero manteniendo la esencia de este sección inalterable porque vemos cómo su calado internacional crece edición tras edición con miles de cortos que se presentan de países pertenecientes a todos los continentes", ha dicho.

Con este concurso la Diputación Provincial tiene el objetivo de promocionar la provincia mediante el refuerzo de los vínculos históricos de esta tierra con la industria y la cultura audiovisual internacional. El certamen establece un total de 28.600 euros en premios, distribuidos entre reconocimientos como el Mejor Cortometraje Internacional (7.000 euros), Nacional (4.000 euros), del Público (2.700 euros), así como galardones específicos al mejor cortometraje andaluz, almeriense, iberoamericano, documental, guion, dirección, fotografía, dirección artística e interpretación, entre otros. Además, se mantiene el Premio especial Amnistía Internacional a los valores y derechos humanos.

En la nueva edición de 'Almería en corto' pueden participar todos aquellos productores o realizadores que posean los derechos sobre las obras que presentan, pudiendo cada participante presentar el número de películas que desee. Cada película presentada a concurso deberá ser enviada en soporte independiente y con hoja de inscripción propia.

Las obras se presentarán en su idioma original. En el caso de una versión distinta al español (castellano), deberá disponer de subtítulos en castellano o adjuntar el listado de diálogos originales con traducción al español (castellano) o inglés. No se admitirán las películas que fueron seleccionadas en la anterior edición del festival.

Para poder participar será necesario recurrir a a las plataformas Movibeta o Festhome. Es indispensable completar el formulario de inscripción proporcionado por cada plataforma y atenerse a los formatos de vídeo admitidos por las mismas. Se admitirán a concurso todas aquellas películas de cortometraje con producción nacional e internacional, rodadas en celuloide (formatos 35 mm o 16 mm) o en formato digital en alta definición o de resolución superior.

Su duración no debe superar los 30 minutos (incluidos los créditos). La fecha de producción debe ser posterior al 1 de enero de 2025. Las bases al completo se pueden consultar en el siguiente enlace de la web del festival: https://www.festivaldealmeria.com/informacion/certamen-inter....