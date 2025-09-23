El Circuito Provincial de Jazz de Almería alcanzará hasta 13 municipios hasta el 23 de noviembre

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de Jazz que organiza la Diputación de Almería y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes se va a desarrollar hasta el próximo 23 de noviembre en 13 municipios de la provincia.

El evento, que arrancó el pasado día 12, contempla conciertos y actividades que acercarán el swing y el jazz a públicos de todas las edades de Gádor, Chirivel, Viator, Tíjola, Dalías, Nacimiento, Carboneras, Terque, Vélez-Rubio, Alhama de Almería, Purchena, Gérgal y Abla.

En una nota, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha valorado el aumento de municipios participantes en el circuito que incluye ademas los talleres 'Ilusionando con el jazz'. "Los jóvenes no solo se acercan al jazz, sino que lo descubren y se enamoran de él. Es un programa que cumple casi dos décadas y que cada año intenta mejorar", ha valorado.

Por su parte, el fundador de Classijazz, Pablo Mazuecos, ha asegurado que está "súper ilusionado" de poder continuar al frente de uno de los proyectos "más potentes de la provincia".

"Este año mucha más ilusión que nunca, con una iniciativa que fomenta las grandes bandas como el Coro Góspel, genera sinergias con otros festivales como Naranjazz, y que lleva a todos los municipios una parte muy especial: los talleres formativos", ha comentado.

Según Mazuecos, "muchos de los músicos que se han ilusionado con el jazz anteriormente están en universidades extranjeras como Bruselas y Amsterdam. Tenemos un programa muy variado y que llegamos a más pueblos que nunca y agradecemos que cuenten con nosotros".

El programa se articula en dos grandes ejes: el Circuito Provincial de Jazz, que reúne a artistas de primer nivel nacional e internacional, y el proyecto 'Ilusionando con el jazz', "pionero" en España por su carácter didáctico. Esta propuesta se ha convertido en una herramienta "esencial" para motivar a formaciones musicales y jóvenes intérpretes, impulsando la improvisación y la creatividad más allá de la partitura.

El Circuito Provincial de Jazz contará con cinco conciertos protagonizados por formaciones de reconocido prestigio como Antonio Lizana Quintet, La Funkería, el Coro Góspel Clasijazz o Soneros de Ley, que ofrecerán al público un recorrido musical que abarca desde el flamenco jazz al soul, el góspel y la música cubana.

Por su parte, el ciclo 'Ilusionando con el jazz' desplegará nueve conciertos didácticos en distintos puntos de la provincia con agrupaciones como Julián Sánchez y Clasijazz Big Band Swing & Funk, 4 Planes, Gata Brass Band, el Coro Góspel de Noemí Pérez y la Big Bandarax, entre otros. Estas citas permitirán a músicos en formación compartir escenario con profesionales y descubrir la riqueza del jazz en un formato accesible y participativo.