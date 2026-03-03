El Circuito Provincial XCM de bici de montaña vuelve este año a Almería con diez pruebas entre marzo y octubre

Presentación de la VI edición del Circuito Provincial XCM Series de bici de montaña 2026 en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, junto a la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC), ha presentado la VI edición de las XCM Series Almería 2026, un circuito de Mountain Bike (BTT) que este año suma diez pruebas puntuables, dos más que en la anterior edición, con recorridos por toda la provincia entre marzo y octubre.

El diseño del calendario de este año busca mostrar la diversidad orográfica de la provincia, según ha indicado la institución provincial en una nota. La competición empieza en Las Tres Calas, en Níjar, junto a la playa, y termina en María, en plena alta montaña, con un recorrido por comarcas como el Almanzora, el Poniente, el Levante y Los Vélez.

La diputada de Deporte, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado la magnitud de un evento que permite "recorrer la provincia de punta a punta, disfrutando de los distintos paisajes y contrastes que Almería ofrece".

Cruz ha subrayado que la provincia volverá a ser el epicentro del ciclismo gracias a "esos maravillosos escenarios de práctica deportiva al aire libre" y ha animado a todos los amantes del BTT a participar en este circuito preparado por la institución provincial.

Por su parte, el presidente de la FAC, Carlos Rueda, se ha mostrado "orgulloso y agradecido" tanto a la Diputación como a los clubes organizadores. "Este es uno de los circuitos más atractivos de toda la geografía andaluza y estamos convencidos de que hará el deleite de todos los ciclistas", ha expresado.

CALENDARIO XCM SERIES ALMERÍA 2026

La XCM Series Almería 2026 combinará las modalidades de Maratón y Media Maratón. La competición comenzará el 8 de marzo con la I BTT Las Tres Calas, en Rodalquilar, con inscripciones abiertas, y continuará el 22 de marzo con la I BTT Castillo de Tahal, en Tahal, también con inscripciones abiertas.

El 29 de marzo se celebrará la Vícar Bárbara 2026, en Vícar, mientras que el 18 de abril tendrá lugar la VI Media Maratón Amigos Sierra de los Filabres, en Macael, y el 26 de abril la Media Maratón Huercalovers, en Huércal de Almería.

En mayo, el calendario incluye la XI Marcha MTB Sierras de Serón, el día 17 en Serón, y la IX Media Maratón BTT Camino Natural Vía Verde, el 24 en Lucainena de las Torres.

La competición se retomará el 6 de septiembre con la III Ruta BTT El Corazón de las Estancias, en Tíjola, y continuará el 27 de septiembre con la V Prueba BTT La Fundición, en Adra, para concluir el 10 de octubre con la XVII Ruta BTT del Jamón de María, en María.

Con este incremento de ocho a diez pruebas, "se reafirma la apuesta por el deporte como herramienta de promoción turística y de fomento de hábitos de vida saludable en los municipios de la provincia".