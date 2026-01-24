Clausurado el IV Circuito Provincial de Triatlón en El Ejido (Almería) con la entrega de premios. - DIPUTACIÓN ALMERÍA

ALMERÍA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IV Circuito Provincial de Triatlón de la Diputación Provincial de Almería ha llegado a su fin con la celebración de la Gala de clausura que ha tenido lugar en el Teatro Municipal de El Ejido y en la que se han entregado los premios.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, a gala ha contado con la presencia de la diputada delegada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz y la concejal de Deportes en el Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín. También han estado presentes, el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla, así como el delegado provincial de la misma Francisco Fuentes y representantes de los clubes almerienses.

De este modo, Cruz ha asegurado que este Circuito se ha afianzado en la provincia y ha puesto en valor Almería como "el mejor destino del mundo para la práctica de este exigente deporte".

En total, 46 adultos y 71 menores han recogido sus trofeos y medallas. Además, el Ayuntamiento de El Ejido ha sido distinguido por su apoyo a este deporte. Además, se han llevado una distinción el Club Galosport y los deportistas almerienses Elia Roda y Marco García-Guillén, brillantes en el panorama nacional.

Por otro lado, la diputada ha destacado la importancia que ha cobrado este circuito en el panorama deportivo provincial. "Estamos ante uno de los Circuitos más jóvenes pero que más rápido se ha fortalecido en el calendario deportivo de la Diputación". Así, Almería es "el mejor escenario para la práctica del deporte al aire libre, y con esta modalidad tan exigente se pone en valor todos los atractivos con los que cuenta nuestra tierra", ha asegurado.

Asimismo, la concejal de Deportes ha felicitado a los premiados y ha reconocido "la labor que desempeñan los clubes que son el motor para los deportistas y el mejor ejemplo para un deporte que cuenta cada vez con más seguidores en la provincia". Martín ha recordado que la primera cita del calendario de 2026 será en El Ejido el próximo 8 de febrero.

De esta manera, el cuarto Circuito Provincial de Triatlón ha estado organizado por la Diputación de Almería junto a los ayuntamientos adheridos y la Federación Andaluza de Triatlón. Se trata de una competición deportivo-recreativa donde se intercalan pruebas de diferentes modalidades del deporte de Triatlón teniendo como objetivo la promoción del deporte.

Este Circuito en 2025 ha estado compuesto en la categoría de adultos por nueve pruebas entre las que se encuentra el cuarto Duatlón Contrarreloj por equipos de El Ejido y en la categoría de menores ha contado con siete pruebas puntuables.

Por último, el cuarto Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería ha vuelto a confirmar "el excelente trabajo que vienen realizando tanto clubes como ayuntamientos en la promoción del deporte base, con una cantera que crece año tras año y que demuestra grandes avances en técnica, adaptación a diferentes entornos y espíritu competitivo".