El Clínic Internacional de Voleibol reunirá a entrenadores y profesionales el 12 de septiembre en Almería

Presentación del Clínic Internacional de Voleibol de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y Unicaja Costa de Almería Voleibol han presentado el Clínic Internacional de Voleibol dirigido por Marcelo Méndez, una iniciativa que acercará el 12 de septiembre a la provincia una jornada formativa "de primer nivel", con entrenadores y profesionales, dentro de las actividades programadas con motivo del 40 aniversario del club.

El Clínic nace con el objetivo de ofrecer formación de alto nivel, atraer a entrenadores de diferentes comunidades y reforzar el posicionamiento del Club Voleibol Almería como referente en el ámbito de la formación deportiva. La iniciativa está planteada además con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en una cita anual.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que esta iniciativa responde "a esa apuesta que tenemos por el deporte desde la Diputación Provincial" y ha subrayado la colaboración permanente con el club para seguir generando nuevas oportunidades de formación.

Cruz ha explicado que uno de los objetivos del Clínic es "atraer entrenadores de diferentes puntos del territorio nacional", favoreciendo al mismo tiempo nuevas relaciones con patrocinadores e instituciones. Asimismo, ha resaltado que el formato elegido permitirá combinar "formación de alto nivel, promoción institucional y visibilidad".

El presidente del club, Pablo Martínez, ha explicado que este Clínic supone "el punto de lanzamiento de la celebración del 40 aniversario del club" y que será la primera de una serie de actividades que se irán anunciando próximamente.

Martínez ha recordado que el club cumple 40 años, de los que 38 han sido en la élite y en Superliga, y ha señalado que "una de las mejores maneras de lanzar esta actividad del 40 aniversario era a través de una actividad formativa, que permita compartir conocimientos y mejorar la experiencia de todo el voleibol provincial, andaluz y también de sus técnicos".

Por su parte, el coordinador de la actividad y director deportivo del club, Axel Mondi, ha puesto el acento en la dimensión técnica del encuentro y en la trayectoria de Marcelo Méndez. "Por la calidad del ponente, creo que nos va a situar a todos, tanto a la Diputación como al Club Voleibol Almería, en un nivel realmente muy elevado dentro de las actividades del 40 aniversario y de la actividad formativa del club".

Mondi ha definido a Marcelo Méndez como "uno de los entrenadores con más experiencia a nivel internacional" y ha incidido en el valor que supone poder acercar a Almería una figura de este nivel para compartir conocimientos con técnicos y profesionales vinculados al voleibol.

UNA JORNADA COMPLETA DE FORMACIÓN

El programa comenzará con las acreditaciones y continuará con una sesión práctica con jugadores del club. Ya por la tarde, Marcelo Méndez abordará aspectos relacionados con la filosofía de juego y la dirección de equipo, antes de una mesa redonda y la posterior entrega de certificados.

La actividad contará con dos modalidades de participación. La inscripción presencial tendrá un precio de 25 euros, subvencionado por el club para favorecer la asistencia, mientras que la modalidad online tendrá un precio de 45 euros e incluirá el seguimiento por streaming y el acceso a la grabación durante 30 días.