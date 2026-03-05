La comarca de Los Vélez (Almería) contarán con diez millones de euros en proyectos "clave" para frenar la despoblación

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, presenta el PAI de Los Vélez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comarca de Los Vélez, en Almería, va a contar con diez millones de euros para realizar una decena de actuaciones en materia de infraestructura y servicios "clave" con los que se pretende "frenar la despoblación", "mejorar la sostenibilidad" y "potenciar los recursos naturales y culturales" de la zona.

"Este plan no es solo una inversión económica, es un compromiso con el futuro de nuestros pueblos", ha señalado en una nota el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, quien ha dado a conocer el Plan de Actuación Integrado (PAI) cofinanciado con Fondos Feder en un 85 por ciento y con desarrollo hasta 2030.

García Alcaina ha asegurado que este plan supone "la mayor inversión que se va a hacer en la historia" de los cuatro municipios que integran la comarca, donde se prevé actuaciones como el Centro del Esparto en Chirivel, el Alporchón en Vélez-Rubio, la Almazara en Vélez-Blanco o la Tercia en María.

El presidente ha valorado el trabajo realizado por el Área de Captación de Fondos Europeos, que ha permitido acceder a la financiación para estas obras e iniciativas con las que se espera una "gran transformación" de la comarca más septentrional de Almería y un "impacto real en el territorio", al ser además la segunda estrategia "más valorada de Andalucía".

Basados en la regeneración urbana y la revalorización del patrimonio, el PAI de Los Vélez plantea para Vélez-Rubio la recuperación de la arquitectura civil vinculada al agua con la rehabilitación del Alporchón para transformarlo en el Centro del Agua; un espacio museístico y cultural que pondrá en valor el sistema histórico de repartos de agua de la comarca.

En el caso de Vélez-Blanco, las inversiones pretenden consolidar la oferta cultural que gira en torno a su castillo renacentista y mejorar los servicios para los vecinos. Para ello, se prevé un pabellón deportivo y la restauración de la Almazara.

En el municipio de María se ha proyectado un espacio escénico, la rehabilitación y adaptación para usos múltiples del edificio histórico de La Tercia, mientras que en Chirivel se ha apostado por un centro de interpretación del esparto como recurso turístico y educativo.

Además, se prevén otras inversiones transversales para los cuatro municipios que incluyen la mejora de caminos rurales, la dotación de espacios verdes, zonas de esparcimiento, un plan de comercio, programas formativos y una aplicación para la digitalización turística basada en la gestión de rutas, visitas y servicios.

Acompañado por el diputado provincial de Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, el presidente ha valorado este PAI por su modelo de financiación compartida en el que la Diputación aportará la financiación restante y asumirá el rol protagonista al convertirse en la entidad solicitante de la senda financiera, beneficiaria y gestora de los recursos europeos.

Entre sus cometidos, la institución provincial se ha encargado de asesorar a los cuatro municipios para su concurrencia en la convocatoria, de ejecutar técnicamente los proyectos para asegurar su viabilidad, y de garantizar que la inversión llegue "de forma equitativa" a los municipios de la comarca.