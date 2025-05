Comienzan las XIII Jornadas Astronómicas de la Dipuutación de Almería con la ponencia del Nobel de Física John Mather.

ALMERÍA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de las Jornadas Astronómicas de Almería ha comenzado este lunes con la presencia del Premio Nobel de Física 2006 John Mather, astrofísico y cosmólogo reconocido internacionalmente por sus contribuciones al estudio del origen y la evolución del universo, quien será el encargado de abrir el ciclo de conferencias con la ponencia 'Historia y logros del Telescopio Espacial James Webb'.

Todas las conferencias del programa se llevan a cabo a partir de las 20,00 horas en el Teatro Apolo con entrada libre hasta completar aforo, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Esta mañana, en el Patio del Mandarino de la sede de Cultura de la Diputación de Almería se han presentado el inicio de las Jornadas en un acto en el que han participado la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; el coordinador de las Jornadas, Pedro San José; el profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, John E. Beckman y el Premio Nobel de Física, John Mather.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto de relieve que "el avance de la ciencia no solo reside en el descubrimiento, sino en su divulgación, en compartir el conocimiento para que inspire y motive.

Morales ha explicado que "este año, nuestras Jornadas Astronómicas refuerzan ese compromiso con un programa excepcional que acerca la astronomía a todos los públicos, con charlas, observaciones y encuentros con expertos, permitiendo que cada persona, sin importar su nivel de conocimiento, pueda maravillarse con el universo que nos rodea".

"Estoy segura de que estas jornadas serán un impulso para seguir explorando, para seguir soñando, para seguir mirando hacia el infinito con la certeza de que aún hay mucho por descubrir", ha añadido.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado que "para toda Almería es un verdadero honor tener figuras de tanta relevancia dentro de la ciencia, y creo que debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos construido entre todos en torno a unas Jornadas en la que cada año viene los mejores expertos, con presencias internacionales muy destacadas. John Mather es un nuevo Nobel que viene a Almería y se suma a una relación impresionante".

En este sentido, Cruz ha añadido que las jornadas, "que el Ayuntamiento lleva repaldando desde la primera edición, sitúan a nuestra tierra como referente mundial en astronomía y, al mismo tiempo, fomentan y animan a los excelentes investigadores que tenemos en la provincia. Son una magnífica propuesta que, en definitiva, aúnan conocimiento, ciencia, investigación, cultura y turismo".

El coordinador de las Jornadas, Pedro San José, ha dado las gracias a las instituciones "que hacen posible que estas jornadas se lleven a cabo como a las áreas de Cultura de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento y a la Universidad de Almería (UAL)". San José ha extendido ese agradecimiento a los ponentes y participantes y, especialmente, a John Mather que participa en estas jornadas por segunda vez.

John Beckman ha destacado que las Jornadas hayan despertado el interés de los jóvenes por la astronomía y la ciencia en general y que muchos de los que han participado como público en las jornadas han realizado después estudios relacionados con estas temáticas.

Por su parte, el Premio Nobel John Beckman ha mostrado su satisfacción por volver a Almería y ha afirmado que "todavía no sabemos si hay vida en el universo, no es fácil buscar, podemos hacerlo en nuestro sistema solar. Vale la pena hacerlo. Estoy seguro de que debe haber vida. Otra cosa es que encontrarla no es fácil".

Asimismo, Mather ha ensalzado el trabajo del Observatorio de Calar Alto, "ya que al contar con instrumental de muy alta precisión su labor es crucial en la astronomía actual".

Tras la presentación, los intervinientes han asistido al Palacio Provincial donde el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha recibido al Premio Nobel John Mather que ha tenido la oportunidad de estampar su firma en el Libro de Honor Provincial.

Del mismo modo, se ha inaugurado el planetario de Serón que se ha instalado en la antigua capilla del Hospital Provincial, en el Murec, donde también ha participado el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene.

PROGRAMA PRINCIPAL AL DETALLE

La programación comenzará este lunes, 12 de mayo, con la intervención del Premio Nobel de Física en 2006 y responsable científico de la NASA, John Mather, quien ofrecerá la ponencia titulada 'Historia y logros del Telescopio Espacial James Webb'.

La actividad continuará el martes 13 de mayo con la participación de John E. Beckman, profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, que impartirá la charla 'La Vía Láctea: Leyendas y Realidades'. Un día después, el miércoles 14 de mayo, será el turno de Martín Guerrero Roncel, astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que hablará sobre 'Nebulosas planetarias: ¿qué aprendemos de ellas?'.

La recta final llegará el jueves 15 de mayo con la conferencia de Sara García Alonso, astronauta y bióloga molecular de la Agencia Espacial Europea, que ofrecerá la charla 'Desde el laboratorio hasta el espacio exterior'.

Las jornadas concluirán el viernes 16 de mayo con la intervención de Eva Villaver Sobrino, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora de Espacio de la Agencia Espacial Española, quien abordará la cuestión '¿Puede la vida tener una segunda oportunidad?'.

Además, como actividad complementaria, el planetario portátil de Serón se instalará en la Capilla del Murec, en la Calle Hospital, del 12 al 16 de mayo. La inauguración tendrá lugar el lunes a las 11,00 horas, con la presencia de las autoridades y del premio Nobel John Mather. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web habilitada para estas jornadas.

El programa se cerrará el sábado 17 de mayo con una noche de observación astronómica organizada por la Asociación Orión en sus instalaciones de Retamar. La actividad comenzará a las 22,00 horas e incluirá el uso de distintos telescopios, la asistencia de monitores especializados y un picnic, además de contar con la presencia de algunos de los científicos participantes en las conferencias.