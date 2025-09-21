El I Congreso Mareterra pone en valor el "liderazgo" de Roquetas de Mar como referente gastronómico

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce ha abierto sus puertas para acoger el I Congreso Gastronómico MareTerra (Huerta y Mar), que se celebrará hasta este lunes lunes en horario de 10,00 a 18,00 horas y con entrada totalmente gratuita.

Se trata de una iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación provincial a través de la marca Sabores de Almería, Junta de Andalucía, Cámara de Comercio, la Asociación de Hosteleros, Asociación de Promotores Turísticos y distintas empresas de la ciudad y provincia relacionadas con los sectores de la agricultura y pesca, según se recoge en una nota de la Diputación.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la relevancia del sector gastronómico del municipio, que se ha convertido en un importante reclamo turístico gracias a la calidad de los productos frescos y a la profesionalidad de los hosteleros. "Gracias a su trabajo y esfuerzo han contribuido al desarrollo de nuestro municipio y su liderazgo como destino turístico por excelencia", ha dicho.

Ha añadido que desde el equipo de gobierno trabajan "para poner en marcha iniciativas como este congreso cuyo objetivo es promocionar el municipio de Roquetas de Mar como destino turístico por excelencia y siempre es positivo hacerlo con la colaboración y el apoyo de instituciones como la Junta y la Diputación".

Por su parte, el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha felicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por impulsar un congreso de estas características que, como ha señalado, "se convierte en una magnífica oportunidad para difundir el enorme talento de los chefs almerienses, la calidad de nuestras empresas y productos y la excelencia de la gastronomía de la provincia y Roquetas de Mar como Ciudad Gastronómica Española en 2025".

Ha dicho que 'Sabores Almería' y Diputación arropan este tipo de iniciativas que impulsan a nuestras empresas, productos y chefs y contribuyen a fomentar el turismo en el destino 'Costa de Almería'.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Juanjo Alonso, ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo en Roquetas de Mar gracias a la inversión que el Ayuntamiento va a hacer a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades para impulsar el sector hacia un modelo sostenible, accesible y diversificado.

"La celebración de este congreso es un ejemplo de colaboración institucional entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación porque demuestra que este tipo de actividades se convierten en la hoja de ruta del camino que debemos de seguir para impulsar los principales sectores productivos de la provincia como la gastronomía que se ha convertido en un importante reclamo turístico", ha señalado.

La primera jornada de este congreso ha tenido como "plato fuerte" una espectacular demostración del ronqueo de un pez espada de 113 kilos por parte de Euorfish Roquetas para continuar a partir de las doce del mediodía y hasta las cinco de la tarde con showcooking por parte de Bogs Coffe, el chef Tolo Castillo (Casa Rafael), Juan Manuel Domínguez (Hotel Playadulce), Luis Arango (La Esquinica), David Papis y Hector García (Katsu Izakaya).

Para la jornada del lunes, está previsto actividades en la zona del aula taller como cata de vino y masterclasss de coctelería a cargo de Moisés Lorenzo (restaurante Playa Serena) a partir de las cinco de la tarde. Además, se llevarán a cabo distintos showcooking en la sala principal y, a las doce del mediodía se celebrará la charla coloquio "Sostenibilidad y Turismo gastronómico" con 5 expertos gastronómicos reconocidos a nivel nacional como José Álvarez (restaurante La Costa), Lola Gómez (Clisol), Manolo Blánquez (Eurofish), el periodista Curro Lucas y Fernando Huidrobro que se encargarán de realizar distintas ponencias y showcookings dentro de una acción cofinanciada con la Junta de Andalucía a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades.

El acto de clausura y la entrega de premios se llevará a cabo mañana lunes a las 18,00 horas.