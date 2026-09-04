La Copa Diputación de Baloncesto de Almería reunirá a 12 equipos de categorías masculinas y femeninas

Acto de presentación de la Copa Diputación de Baloncesto en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Copa Diputación de Baloncesto reunirá durante el mes de septiembre a 12 equipos almerienses de categorías masculinas y femeninas, con tres conjuntos de Tercera FEB, seis de N1 Masculina y tres de N1 Femenina.

La competición se desarrollará en diferentes municipios y pabellones de la provincia, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que la Copa servirá como preparación antes del comienzo de las respectivas ligas. "Les servirá de pretemporada para iniciar en breve la temporada tanto masculina como femenina", ha señalado.

La diputada provincial ha reiterado, además, el compromiso de la institución con este tipo de iniciativas y con el crecimiento del baloncesto almeriense. "Desde la Diputación seguimos apostando por el deporte y, por supuesto, por el baloncesto de nuestra provincia. Siempre van a contar con nosotros para seguir impulsando grandes eventos como esta Copa Diputación", ha afirmado.

Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara, ha agradecido la colaboración de la institución y ha señalado que "la Diputación siempre está apoyando al deporte y al baloncesto en general". Asimismo, ha explicado que la Copa Diputación se celebra en prácticamente todas las provincias andaluzas con equipos de categorías FEB y autonómicas.

CALENDARIO

En N1 Femenina se disputará un triangular integrado por CD Roquetas BC, Clínicas Dentales doctor Manuel Cara CB La Mojonera y Analytica Alimentaria El Toyo. El torneo comenzará el 6 de septiembre en el Pabellón Infanta Cristina y se completará con encuentros los días 11 y 19 de septiembre.

Por su parte, los seis equipos de N1 Masculina se repartirán en dos grupos. El Grupo A estará formado por CD Roquetas BC, CB La Mojonera y CD Baloncesto Adra 2012, mientras que en el Grupo B competirán CB Almería, Estudiantes Huércal de Almería y Destino Vera Ciudad de Vera. Los primeros partidos se disputarán el 5 de septiembre.

La Tercera FEB reunirá en otro triangular a Ecoculture CB Almería, CDBO Byspaña Tíjola y Surseeds - B. Murgi, con encuentros previstos los días 11, 20 y 26 de septiembre en Almería, El Ejido y Tíjola.