La Copa de España de voleibol cadete se celebra del 27 al 30 de diciembre en Almería, Roquetas de Mar y Huércal

(((Rogamos sustituyan la información anterior por la siguiente, debido a un error en la fuente informante que afecta a algunos nombres de cargos institucionales))) La Copa de España de voleibol cadete, competición oficial de la Real Federación Española de voleibol, se celebrará del 27 al 30 de diciembre en Almería, Roquetas de Mar y Huércal de Almería. El evento reunirá a más de 3.500 participantes directos y 215 equipos procedentes de todo el territorio nacional, que disputarán más de 700 partidos repartidos en 28 pistas de juego y 12 pabellones cubiertos, según ha trasladado la institución provincial en una nota. La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha subrayado su "orgullo de que Almería sea sede de la Copa de España Cadete 2025, una competición que regresa a nuestra ciudad convertida en referente histórico del voleibol nacional y punto de encuentro para centenares de jóvenes deportistas y sus familias". Cruz ha añadido que el "destino turístico-deportivo 'Costa de Almería' no solo se presenta como un marco idóneo para la práctica deportiva de alto nivel, sino también como un destino turístico deportivo de primer nivel, donde el clima, la naturaleza, las infraestructuras y la hospitalidad se convierten en aliados para acoger eventos de primer nivel y proyectar la marca Almería más allá de nuestras fronteras". "Estamos convencidos de que este torneo, además de reforzar el tejido deportivo local y la promoción de hábitos de vida saludable, contribuye al dinamismo económico y social de nuestra provincia", ha apostillado. El delegado territorial de Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha señalado que el encuentro "es uno de los eventos de voleibol base más importantes a nivel nacional, que consolida a Almería como destino de referencia en turismo deportivo y que tiene un impacto económico estimado que supera los 3,5 millones de euros, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios locales". Alonso ha destacado la "colaboración y unión de las administraciones públicas para apoyar este tipo de iniciativas, como ya ha ocurrido con otros actos celebrados en la provincia". También ha agradecido a las federaciones Española y Andaluza de voleibol que hayan elegido la provincia de Almería para desarrollar este evento. Asimismo, ha expresado su reconocimiento a los clubes Mintonette Almería y Albayyana Roquetas, que asumen "el peso de la organización", y ha subrayado su "tremendo esfuerzo para sacar adelante un evento deportivo con una participación tan masiva, que se desarrolla en numerosas instalaciones y cuenta con la implicación de un amplio colectivo humano". El delegado territorial ha manifestado que la Junta de Andalucía considera el deporte "una actividad de interés general con funciones sociales, culturales, educativas y económicas". En este marco, según ha manifestado, "los eventos deportivos son concebidos como instrumentos estratégicos para la difusión del deporte y la dinamización económica del territorio". Alonso ha indicado que, entre otros objetivos de la Junta en esta materia, se encuentran "impulsar la práctica deportiva mediante eventos accesibles y de alto nivel, promover el turismo deportivo como herramienta para combatir la estacionalidad y regular la organización de competiciones, garantizando aspectos como seguros, asistencia sanitaria y derechos de los participantes". Dentro de este marco de actuación, la Junta ha patrocinado este año eventos deportivos con impacto en la provincia de Almería como la Clásica de Ciclismo masculina y femenina, la Media Maratón Ciudad de Almería, el Campus Internacional de Esgrima, los organizados con motivo del XX Aniversario de los JJMM, Skoda Titan Desert, Rallye Costa de Almería o La Desértica, entre otros. También se ha referido a que, de forma complementaria, la Junta articula líneas de apoyo económico mediante convocatorias específicas de subvenciones con impacto directo en el sistema deportivo de la provincia de Almería, como las destinadas a instalaciones deportivas y a entidades patrocinadoras del deporte. Estas ayudas se extienden a equipos que compiten al máximo nivel en Almería, al equipamiento deportivo, a personas con discapacidad y a los gastos de participación en competiciones oficiales, una línea que incluye también a los deportistas en edad escolar. Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha afirmado que el deporte se ha convertido en "una de las grandes herramientas de desarrollo local" y que en "Almería lo tenemos claro: queremos que la ciudad sea un destino preferente de los eventos y el turismo deportivo". "Este campeonato llenará hoteles y dinamizará la ciudad, a la vez que contribuirá a la desestacionalización del turismo, ya que estimamos un impacto económico de 3,5 millones de euros para Almería", ha subrayado. Asimismo, ha explicado que "el voleibol tiene una larga tradición en la ciudad y es el deporte que más se practica en los Juegos Deportivos Municipales, con más de 2.000 jugadores". "Eso es gracias al trabajo, entre otros, de clubes como Mintonette Almería, a quien felicito. Es importante inculcar el amor por el deporte desde edad temprana", ha añadido. El concejal de Cultura de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo, ha destacado que "para el equipo de Gobierno y en especial para el alcalde, Gabriel Amat, es una satisfacción acoger este campeonato y contribuir a que nuestra provincia demuestre su capacidad para planificar y organizar eventos deportivos de relevancia". Además, "supone una oportunidad para promocionar nuestra ciudad, sus principales enclaves y su oferta turística, ya que serán cientos los jugadores, cuerpo técnico y familiares que durante esos días visiten Roquetas de Mar". Igualmente, el concejal de Huércal de Almería Jesús Pomedio ha resaltado que "uno de los eslóganes del municipio es ser Ciudad del Deporte y que acoger un evento de la envergadura de la Copa de España de voleibol refuerza ese compromiso, consolidando a nuestro municipio como sede habitual de campeonatos y copas de España en distintas modalidades durante los últimos años".