Elecciones de Aragón 2026: ocho gráficos para entender el resultado

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La composición del hemiciclo de las Cortes de Aragón ha cambiado de forma notable tras las elecciones autonómicas celebradas este domingo, con algunos cambios históricos en el parlamento aragonés.

Las elecciones de 2026 han reforzado el peso del bloque de derechas en Aragón, con PP y Vox sumando 40 escaños, una cifra superior a la de 2023 y también por encima de la mayoría que el PP logró con el apoyo del PAR en 2011. Este escenario contrasta con etapas más recientes, como 2015 o 2019, cuando el PSOE encabezó mayorías con fuerzas de izquierda y regionalistas.

La diferencia de votos entre 2023 y 2026 deja como principal dato el fuerte aumento de Vox y Chunta Aragonesista. Vox gana cerca de 42.000 votos y se consolida como una de las fuerzas con mayor crecimiento, mientras que CHA suma casi 30.000 apoyos más que en la anterior convocatoria. Frente a este avance, PP y PSOE pierden votos, con un retroceso especialmente acusado entre los socialistas.

Vox crece en las tres provincias, con su mayor avance en Zaragoza, donde suma tres diputados, y también gana peso en Huesca y Teruel. IU conserva su único escaño en Zaragoza, manteniendo presencia únicamente en esta circunscripción. En cambio, el PAR y Podemos desaparecen del Parlamento aragonés al perder la representación que aún mantenían en 2023.

Vox se convirtió en segunda fuerza en la ciudad de Teruel, protagonizando un 'sorpasso' tanto al PSOE como a Teruel Existe, que había ocupado esa posición en los anteriores comicios. La formación pasó de ser cuarta en 2023 a segunda en 2026 en la capital turolense. En este enlace puedes ver detallados los resultados calle a calle.

El PSOE igualó en 2026 su peor resultado histórico en las Cortes de Aragón, con 18 escaños, la misma cifra que ya había registrado en las elecciones de 2015.

El Partido Aragonés (PAR) protagonizó en 2026 una desaparición histórica del Parlamento autonómico al quedarse sin representación en las Cortes de Aragón. La formación, que alcanzó su máximo en 1987 con 19 diputados y llegó a presidir la comunidad en dos ocasiones, había encadenado un progresivo retroceso electoral durante las últimas décadas. Tras pasar de seis escaños en 2015 a uno solo en 2023, el PAR culminó su declive parlamentario quedando fuera del hemiciclo por primera vez desde la autonomía.

La caída del PSOE en Zaragoza se tradujo en una clara transferencia de apoyos hacia Chunta Aragonesista. Los socialistas perdieron cerca de 32.000 votos en la provincia respecto a 2023, mientras que CHA sumó más de 24.000 papeletas, concentrando buena parte de su crecimiento en la circunscripción zaragozana, donde obtuvo 4 de sus 6 escaños.

Podemos se quedó fuera del Parlamento de Aragón en 2026 y, además, fue superado en número de votos por la candidatura Se acabó la Fiesta (SALF), que se convirtió en la opción extraparlamentaria más respaldada en las elecciones autonómicas.