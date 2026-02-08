Moreno cancela su asistencia al Comité Europeo de las Regiones para seguir la emergencia meteorológica de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias en la Sede de 112 Emergencias, a 3 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido este domingo cancelar el viaje oficial a Chipre que tenía previsto realizar este lunes y martes, 9 y 10 de febrero, para asistir a la reunión de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones, del que es vicepresidente primero y cuya Presidencia asumirá el año que viene. De este manera, el presidente Moreno podrá seguir sobre el terreno la evolución de la alerta meteorológica en Andalucía, como viene haciendo desde que el martes pasado se declaró la fase operativa 2 del Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones.

Así lo ha comunciado el Gobierno andaluz en una nota, detallando que Moreno tenía previsto asistir a la reunión extraordinaria de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones que se celebra la semana que viene en Chipre, como estado miembro que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE en este semestre.

Una de las citas más destacadas en la agenda de Juanma Moreno en Nicosia era una reunión en el Palacio Presidencial de Chipre con el presidente de la República, Níkos Christodoulídis, quien actualmente ejerce también la Presidencia del Consejo de la UE.

La agenda del lunes en Nicosia contemplaba también un encuentro con el alcalde de la capital, Charalambos Prountzos, una visita al Centro de Excelencia CYENS y la reunión de la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones.

El martes, en la reunión de la Mesa Externa del Comité de las Regiones, Moreno tenía previsto intervenir en el debate sobre gemelos digitales, donde iba a exponer el proyecto de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para crear el gemelo digital de la Alhambra de Granada. Además, tenía previsto moderar el debate sobre innovación azul, antes de visitar el Instituto Marino y Marítimo de Chipre (CMMI) en Lárnaca.

Bajo el contexto actual, el presidente de la Junta ha justificado su ausencia ante sus compañeros en el Comité Europeo de las Regiones en la situación de emergencia que vive nuestra comunidad, y su deseo de seguir desde el terreno la evolución de esta situación de riesgo que afecta a una gran parte del territorio andaluz.

Actualmente, en Andalucía sigue activada la fase operativa 2 del Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones, una decisión adoptada a mediodía del martes 3 de febrero ante la llegada de un río atmosférico asociado a la borrasca Leonardo y la existencia de un "enjambre de borrascas" en el Atlántico que podían hacer llegar nuevas borrascas a la comunidad, como así ocurrió el sábado con Marta. Sigue habiendo más de 11.000 personas desalojadas de sus viviendas en distintas provincias ante el riesgo de inundación, desprendimientos o incluso de fractura del terreno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene previsión de lluvias para las próximas horas y días, con lo que persiste el riesgo en muchas zonas, como el municipio gaditano de Grazalema, que continúa completamente evacuado. La Junta de Andalucía sigue haciendo un llamamiento a la prudencia a la ciudadanía, a la que solicita que siga siempre los consejos del 112.