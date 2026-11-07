El corto 'Azucenas', premiado en el Festival de Cine de Almería 2025, se rueda en el centro de Almería

La diputada provincial Lorena Nieto junto al equipo de rodaje del cortometraje 'Azucenas'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Azucenas', dirigido por el cineasta almeriense Daniel Parra y reconocido en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2025 con el Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de cortometraje almeriense, se ha rodado en una vivienda del centro de la capital.

El proyecto, que combina documental y ficción, obtuvo este reconocimiento dentro del Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almeriense y ha contado con la visita al set de rodaje de la diputada provincial Lorena Nieto, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

Durante su visita, Nieto ha señalado que "este proyecto cuenta con un equipo de profesionales todos muy jóvenes, la mayoría con talento almeriense, y por supuesto de la mano de su director, Daniel Parra, el que ha buscado esta ubicación dentro de la ciudad de Almería".

La diputada también ha recordado que el Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almeriense, integrado en la programación de Fical, está dirigido a obras producidas por almerienses y rodadas en la provincia, y este cortometraje es una de ellas.

Por su parte, Parra ha destacado el trabajo de los intérpretes que participan en la producción. "Contamos con actores increíbles como Jesús Herrera, Eva López, Mona Martínez y Paco Ochoa, que estamos encantados de estar con ellos aquí, y deseando que el público de Almería pueda verlo, ya que estamos aquí rodándolo", ha expresado.

En su edición de 2025, el certamen también reconoció a 'La Cuesta' con el Premio Kiko Medina al mejor largometraje, mientras que 'Veracruz', 'Doblado' y 'Luna de verano' obtuvieron el segundo, tercer y cuarto premio, respectivamente, en la categoría de cortometrajes.