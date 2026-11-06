Moreno despide a Julio Díaz, exvicepresidente del Parlamento con Ciudadanos: "Era sobre todo una buena persona"

Archivo - Julio Díaz, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz durante su etapa como diputado de Ciudadanos por Huelva - CIUDADANOS HUELVA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha trasladado su pésame por la muerte de Julio Díaz, exparlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Huelva y exvicepresidente de la Mesa de la Cámara y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, al que ha calificado "sobre todo como una buena persona".

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, recogido por Europa Press, Moreno ha asegurado que siente "de corazón" la muerte de Julio Díaz, "un hombre cercano, con capacidad de diálogo, que defendía los intereses de Huelva y de los andaluces con respeto y corrección".

El propio Parlamento andaluz ha trasladado su "pesar y cariño a la familia, amigos y compañeros de Julio Díaz, exvicepresidente tercero" de la Cámara y ha recordado su "trayectoria de servicio público como diputado por Huelva". La presidenta de la Cámara, Ana Mestre (PP), ha expresado su "más sincero pésame" a la familia y amigos de Julio Díaz, "hombre de palabra y presto al entendimiento siempre".

En un tono más personal, el secretario primero de la Mesa de la Cámara, José Ramón Carmona (PP), le ha recordado como "amigo y compañero de muchas batallas en la facultad, en el Parlamento andaluz, al cual representaste con tanta dignidad y orgullo como vicepresidente". "Lograste hacerme entender la verdad del campo onubense y de tus pasiones por la política, el futbol, La Palma", ha subrayado.

También ha tenido palabras de recuerdo para Julio Díaz el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), con el que coincidió en la Mesa de la Cámara. "Las muchas tardes que pasamos juntos en tu despacho o en el mío, uno al lado del otro, en el Parlamento de Andalucía no las olvidaré jamás. Te echaremos de menos", ha publicado en su cuenta de X.

El PSOE de Huelva también se ha mostrado "consternado" por la muerte de Julio Díaz, que inició su trayectoria en el Ayuntamiento de La Palma del Condado como concejal socialista. "Una persona que dedicó buena parte de su vida al compromiso público y cuya trayectoria política, iniciada en La Palma del Condado hasta el Parlamento de Andalucía. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Enviamos todo nuestro cariño y cercanía en estos momentos de dolor", ha señalado en redes sociales.