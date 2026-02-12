Cruz Roja homenajea en Almería a 13 empresas por su compromiso social y solidaridad

Cruz Roja entrega distinciones a 13 empresas colaboradoras en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha rendido un homenaje este jueves en Almería a 13 empresas que han destacado por su colaboración con la organización a lo largo del pasado año a la hora de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante formación, búsqueda de empleo, donaciones y contribuciones en otros proyectos sociales.

La entidad ha valorado la implicación del tejido empresarial "en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva". "Estas empresas se han destacado por su responsabilidad social corporativa, y para Cruz Roja es un privilegio que canalicen su solidaridad a través de nuestros proyectos, ya que con su apoyo multiplicamos el alcance de nuestra actividad", ha indicado el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué.

Las entidades distinguidas han sido Adaro SCA de interés social, Adecco Staffing, Albedo Solar, Alborán Golf, Coexphal, Consum, Fundación Laboral de la Construcción, Grupo Gerial, Hotel Moon Dreams Portomagno, Clínica Jaime Pérez García, MJ Agro, Restaurante La Cuarta Planta y SAT Eurosol.

El presidente de la entidad ha expresado su gratitud hacia las empresas que "apuestan por las personas y creen en el empleo como una herramienta clave para cambiar realidades" puesto que "acceder a un trabajo no solo mejora la situación económica, también devuelve dignidad, confianza y futuro a quienes se encuentran en situaciones realmente difíciles".

Con ello, ha incidido en el compromiso conjunto de administraciones, empresas y entidades sociales a la hora de impulsar estos cambios sociales junto al voluntariado de Cruz Roja, que "es el alma de nuestra organización".

El evento celebrado en el Club de Mar ha contado con el respaldo del vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, el delegado territorial de Empleo, Amós García, el jefe provincial de Trabajo e Inmigraicón de la Subdelegación, Antonio Hernández, varios alcaldes de la provincia y el concejal de Integración Social de Almería, Óscar Bleda.

Escobar ha felicitado a Cruz Roja por la excelente labor que realiza a través del Plan de Empleo. "Este tipo de iniciativas son fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y acceder a un empleo digno", ha valorad.

Para el vicepresidente resulta "especialmente gratificante ver cómo, cada año, tantas empresas de nuestra provincia se suman a este proyecto, demostrando su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social. La colaboración entre entidades públicas, organizaciones sociales y el sector privado es esencial para generar un impacto positivo".

Del mismo modo, ha asegurado que la Diputación de Almería "seguirá trabajando junto a la Cruz Roja y otras entidades para promover la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo para todos los ciudadanos de nuestra provincia".

Por su parte Bleda ha destacado que el Plan de Empleo de Cruz Roja "es una herramienta fundamental para favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de muchas personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral".

El concejal ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Almería apoyamos firmemente este tipo de iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y la integración social, y que demuestran la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y tejido empresarial".

Asimismo, ha subrayado que "el acceso al empleo no solo supone una oportunidad laboral, sino también un paso decisivo hacia la autonomía personal, la participación social y el desarrollo vital de muchas personas, especialmente jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad".

El delegado de Empleo ha felicitado a Cruz Roja Almería "por el positivo impacto de su Plan de Empleo en el mercado laboral y el tejido productivo almeriense y, sobre todo, en la mejora de la vida de las personas desempleadas en riesgo de exclusión social" y ha recordado "la estrecha colaboración que mantenemos con Cruz Roja Almería, que desarrolla varios programas de la Consejería de Empleo", como Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo o los proyectos integrales de inserción.

García ha resaltado que "el empleo aporta dignidad, autonomía y desarrollo personal, y es clave para superar la discriminación y la incertidumbre económica" y ha señalado que las empresas que colaboran con Cruz Roja "son un ejemplo a seguir, una muestra de que la solidaridad y la competitividad pueden ir de la mano y de que la responsabilidad social de la empresa es un motor de cambio real para construir una sociedad más justa e igualitaria".

Asimismo, ha remarcado "el compromiso del Gobierno andaluz con la inserción laboral, con medidas que han movilizado en los últimos cuatro años 188 millones de euros en la provincia de Almería en acciones de Formación Profesional para el Empleo, programas que impulsan la inserción laboral e incentivos a la contratación de personas desempleadas".

Por su parte, el representante de la Subdelegación del Gobierno ha afirmado que el Gobierno de España "apoya decididamente esta iniciativa porque responde a un objetivo muy claro y profundamente justo: acompañar a personas desempleadas que se encuentran más alejadas del mercado laboral" como son "personas mayores de 45 años, población migrante, personas en situación de especial vulnerabilidad y jóvenes con baja cualificación que necesitan una oportunidad real para incorporarse al empleo".

"Las 13 entidades que han sido reconocidas representan lo mejor de nuestro tejido productivo y social. Su implicación demuestra que competitividad y compromiso social no solo son compatibles, sino necesarios Hernández.