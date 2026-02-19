Dalías (Almería) acogerá del 25 de febrero al 1 de marzo las IX Jornadas de Tirabeques y Présules

Presentación de las IX Jornadas de Tirabeques y Présules de Dalías (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las IX Jornadas de Tirabeques y Présules, que se celebrarán del 25 de febrero al 1 de marzo en Dalías (Almería), contarán con una amplia programación destinada a promocionar estos productos agrícolas "emblemáticos del municipio de Dalías y de toda la comarca".

La programación incluye el concurso "mundial" de desgrane de présules, una demostración culinaria a cargo de la chef Yolanda García, degustaciones gastronómicas, concursos, charlas, intercambio de recetas, actividades familiares y conciertos, según ha explicado la Diputación en una nota.

Además, se desarrollarán acciones promocionales en Roquetas de Mar, visitas a puestos especializados y reparto de material divulgativo con el objetivo de reforzar la difusión provincial del evento.

Durante la presentación del evento, el diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, ha subrayado el apoyo de la institución a las tradiciones, la gastronomía y los "productos magníficos" del municipio daliense, que "son fruto del esfuerzo diario de nuestros agricultores, incluso en campañas especialmente complicadas como la actual, marcada por el exceso de lluvias".

Sánchez ha señalado que "esa dificultad hace que este año los tirabeques y los présules sean aún más valorados y deseados, lo que refuerza el sentido de estas jornadas". En este sentido, ha animado a todos los almerienses "a disfrutar de una programación llena de actividades e iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento, que convierten a Dalías en referente gastronómico durante estos días".

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha incidido en el arraigo de estas jornadas en el municipio y su "consolidación como una cita esperada por vecinos y visitantes".

"Las Jornadas de Tirabeques y Présules son una auténtica seña de identidad de nuestro municipio, vinculadas a una agricultura tradicional que se ha mantenido viva de generación en generación gracias al esfuerzo de nuestros agricultores", ha dicho el primer edil.

Lirola ha explicado que "la producción se concentra en una superficie reducida, lo que convierte a estos productos en piezas muy valoradas y difíciles de encontrar en los mercados convencionales".

En este sentido, ha subrayado que "su sabor, su calidad y sus características los hacen únicos y diferentes a los de otros lugares, reforzando el prestigio gastronómico de Dalías y de toda la provincia".

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha destacado que "estas jornadas suponen una magnífica oportunidad para difundir la excelencia de estos cultivos, pero también para impulsar el turismo gastronómico y contribuir al crecimiento económico de la comarca".

"Desde la Junta de Andalucía reafirmamos nuestro compromiso con la conservación y la promoción de nuestro patrimonio, en todas sus dimensiones. La gastronomía es una expresión cultural de primer orden, reflejo de nuestra historia y un motor clave para el desarrollo local", ha añadido Alonso.