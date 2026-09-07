Dalías (Almería) reunirá a miles de devotos en las fiestas del Cristo de la Luz del 12 al 20 de septiembre

Acto de presentación de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Luz de Dalías (Almería) 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Dalías (Almería) celebrará del 12 al 20 de septiembre sus Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Luz, una de las celebraciones con mayor arraigo y personalidad de la provincia, con una extensa programación que reunirá cultos religiosos, pólvora, música, deporte, cultura y actividades populares y atraerá a decenas de miles de almerienses, vecinos, peregrinos y devotos.

La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Dalías y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz han presentado en el Patio del Mandarino esta edición de las fiestas, reconocidas como Fiestas de Interés Turístico de Andalucía y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter etnológico.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha destacado que pocas celebraciones reúnen tantos elementos de la identidad almeriense, "desde la devoción por el Cristo de la Luz, que se remonta ya hacia el siglo XVII, hasta la cultura de la pólvora, que inunda las calles del municipio y que en Dalías tiene uno de sus máximos exponentes".

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha señalado que "son también las fiestas de toda la provincia" y ha explicado que, aunque el programa oficial se desarrolla del 12 al 20 de septiembre, en realidad han empezado "un poco antes", con la llegada de numerosos peregrinos al Santuario y con distintas actividades lúdicas y deportivas ya en marcha.

El hermano mayor de la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, Gabriel Lirola, ha puesto el acento en el domingo 20, "el día esperado durante todo el año".

PROGRAMACIÓN

El comienzo de las fiestas tendrá lugar el sábado 12 de septiembre con el tradicional 'Cohetazo', el anuncio desde el balcón del Ayuntamiento, el izado de banderas y el repique de campanas. Ese mismo día se celebrará el acto de apertura de los solemnes cultos y la ofrenda institucional y popular de nardos al Santísimo Cristo de la Luz.

A partir de ahí, Dalías vivirá jornadas dedicadas a algunas de sus tradiciones más reconocibles, con la Feria del Mediodía, tracas, actividades infantiles, propuestas para los mayores, los tradicionales Toros de Fuego, el Día de la Bicicleta, el desfile de carrozas, los bailes de sociedad del Casino y distintos espectáculos musicales.

La cultura ocupará también un lugar destacado con teatro y música. La programación incluye el concierto de Laura Gallego, que presentará 'La Última Folclórica'; el espectáculo flamenco 'De Camarón a Michael Jackson'; y la actuación de La Década Prodigiosa, además de pasacalles, verbenas y actividades dirigidas especialmente al público joven.

El deporte tendrá igualmente una importante presencia durante estas semanas con competiciones de pádel, fútbol sala, fútbol 7, tenis, tenis de mesa, baloncesto y voleibol, además de las Olimpiadas de Juegos Tradicionales, el Día de la Bicicleta y otras actividades.

El momento culminante llegará el domingo 20 de septiembre, día grande de Dalías. La jornada comenzará con la misa del alba y continuará, a las 10,00 horas, con la solemne misa mayor, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y retransmitida por Canal Sur TV.

A las 13,00 horas tendrá lugar la tradicional bajada de la imagen del Santísimo Cristo de la Luz de su altar y, por la tarde, a las 20,30 horas, comenzará la procesión de alabanza por las calles del municipio.

La imagen recorrerá Dalías acompañada por los fieles, las peñas y las tradicionales ofrendas pirotécnicas hasta regresar a su templo-santuario alrededor de la medianoche, "en uno de los momentos más esperados y emotivos de las fiestas".