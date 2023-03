David del Águila rueda en Almería el cortometraje 'No tardes', ganador del Premio Kiko Medina en Fical

ALMERÍA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta David del Águila dirige un nuevo cortometraje llamado 'No tardes', un drama social protagonizado por el actor Daniel Albaladejo y rodado en El Toyo, en la capital almeriense, el cual se prolongará hasta el 16 de marzo y cuyo equipo técnico está formado por profesionales de la provincia.

El cortometraje ganó el Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de un corto almeriense en la última edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), dotado con 8.000 euros para financiar el proyecto, según ha indicado la institución provincial en una nota.

'No tardes' cuenta la historia de Samuel, un hombre de 55 años que vive solo y lleva una vida monótona. Un día, escucha a la pareja de al lado discutiendo hasta que su vecino echa a su esposa y su pequeño perro al patio en una fría noche. El cortometraje se centra en la relación que se establece entre Samuel y la familia vecina.

El equipo de rodaje está compuesto en su mayoría por profesionales almerienses, incluyendo a la actriz Zaira Montes, quien recientemente ganó el premio de la Unión de Actores a la Mejor Actriz Secundaria en Teatro por 'La casa de Bernarda Alba'. También forman parte del equipo Jesús Herrera y, en el equipo técnico, otros profesionales como Jesús de Vina o Pablo Miralles, entre otros.

El director del cortometraje, David del Águila, ha expresado su "entusiasmo" por el proyecto y por trabajar con Albaladejo por tercera vez, a quien el trabajo le llegó cuando acababa el rodaje de 'La noche más larga' para Netflix.

"No dudé mucho, tardé en contestar menos de tres horas. Le doy las gracias por haberme esperado porque me ha pillado en un momento de ensayos de la función 'Amistad' y tenía dificultades con las fechas. He venido a disfrutar este proyecto que es un viaja a la rendición que me sedujo desde el principio, por el proyecto en sí, por David y por el guión que va a dar mucho que hablar", ha dicho el intérprete.

La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, visitó el set para desear suerte al equipo y resaltó el compromiso de la Diputación Provincial con el cine y los creadores almerienses. "Esto destaca lo importante que es el cine y Fical para la provincia de Almería y que de los premios del festival surjan proyectos tan ilusionantes como éste, con profesionales almerienses", ha dicho.