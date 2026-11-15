David Trueba resta importancia a los Premios Goya en Fical: "Los actores no se miden compitiendo unos con otros"

El director y guionista David Trueba, durante la mesa redonda celebrada en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista David Trueba ha cuestionado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) el valor de los Premios Goya como medida del talento cinematográfico y ha defendido que "los actores no se miden compitiendo unos con otros", una reflexión que ha extendido también a las películas.

"Los Goya son una soplapollez integral que se hacen para promocionar las películas", ha expresado durante la tercera mesa redonda de los encuentros sobre cine y televisión de Fical, titulada 'David Trueba y su cine'.

El encuentro, celebrado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial y moderado por Luis Alegre, ha reunido al director con Natalia de Molina, Fernando Ramallo y Jorge Sanz con motivo del 30 aniversario de 'La buena vida', su primer largometraje.

Trueba ha recordado que trasladó esta reflexión a De Molina cuando ambos asistieron a la ceremonia de los Goya por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'. "Si te tomas en esto en serio, estás muerta profesionalmente", le advirtió entonces.

Al abordar el rodaje de 'La buena vida', estrenada en 1996, Trueba ha explicado que sintió una "enorme responsabilidad" por el impacto que podía tener en los jóvenes Fernando Ramallo y Lucía Jiménez, a quienes pidió que se tomaran aquella experiencia "como un campamento de verano".

Ramallo ha relatado que antes de protagonizar la película era un adolescente "bastante marginado" por su aspecto físico, que dibujaba cómics para sus compañeros más conflictivos y que apenas conocía el cine. Una conserje de su instituto recomendó que le hicieran una prueba para la película.

Su situación cambió cuando apareció el cartel de la película en una marquesina frente a su colegio y aquellos que antes apenas se acercaban a él comenzaron a pedirle fotos. "La fama importa y mucho", ha valorado.

Por su parte, Jorge Sanz ha repasado entre bromas su larga amistad con Trueba y las numerosas experiencias que han compartido dentro y fuera de los rodajes. "Hemos crecido juntos de alguna manera", ha señalado.

Sanz ha detallado sus comienzos en el cine y cómo aprendió a construir personajes a través de la experiencia en los rodajes, ya que comenzó a actuar siendo niño. "Mi escuela ha sido la escuela del trabajo", ha asegurado.

LA DEFENSA DE LOS ACENTOS EN EL CINE

Otro de los asuntos abordados ha sido la presión que han sufrido algunos intérpretes para ocultar sus acentos. Trueba ha recordado que, durante las pruebas de 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', descubrió que De Molina trataba de disimular su acento andaluz porque alguien le había advertido de que podía perjudicar su carrera.

El director ha explicado que le pidió que realizara la prueba con su acento natural, pese a que la actriz la había preparado sin él. "Su acento es su forma de ser, es su forma de vivir", ha defendido. Trueba también ha criticado el uso de los acentos para encasillar a los personajes, como el catalán asociado al tacaño, el gallego al paleto y el andaluz al gracioso.

De Molina, por su parte, ha recordado su participación en aquella película, rodada en Almería, provincia con la que mantiene una estrecha vinculación personal, ya que ha pasado muchos veranos en Cabo de Gata.

"Fue todo muy mágico", ha expresado la actriz, que ha reconocido que aquel trabajo supuso "la oportunidad de mi vida" después de muchos castings. Asimismo, ha destacado el ambiente del rodaje y las sesiones nocturnas en las que Trueba reunía al equipo para ver en pantalla grande las secuencias grabadas durante la jornada.

El ciclo de encuentros continuará este domingo a las 19,00 horas con el cineasta Rodrigo Cortés, que conversará con Gerardo Sánchez. La programación seguirá el lunes con una mesa sobre el 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo' y el martes con otra dedicada a la precarización del sector audiovisual. Ya el viernes tendrá lugar 'Al otro lado de la cámara', mientras que el sábado se cerrará el ciclo con 'Hablando de cine español'.