El destino 'Costa de Almería' recibirá más de 35.000 turistas británicos a través de Jet2

Archivo - El Aeropuerto de Almería recibe un vuelo procedente de Polonia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El destino 'Costa de Almería' recibirá más de 35.000 turistas del mercado británico que refuerzan la operativa internacional que la Diputación Provincial está trazando para conectar la provincia con más de una veintena de destinos.

Así lo ha manifestado en una nota la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, quien ha detallado que la junta de gobierno ha adjudicado a Jet2 el contrato de captación de turistas en origen, lo que "permitirá reforzar la llegada de visitantes desde el Reino Unido".

Herrada ha explicado la importancia de esta acción "para consolidar y reforzar al mercado británico como principal emisor de turistas hacia la provincia de Almería tanto en volumen de viajeros como en gasto por estancia".

"El Reino Unido sigue siendo un pilar fundamental para la estrategia turística de la provincia, que está apostando por nuevos mercados emisores como Italia y Rumanía que se sumen a mercados clásicos como Países Bajos y Bélgica. Este año es el año de la internacionalización de nuestro destino y el año de la apuesta por la conectividad aérea", ha asegurado.

Uno de los factores que ha influido en la apuesta por el mercado británico ha sido el gran refuerzo de la conectividad que ha experimentado la provincia con el Reino Unido. Las conexiones directas con un total de ocho aeropuertos --tres en Londres con Gatwick, Stansted y Southend; Manchester, Birmingham, Leeds, Bristol y Liverpool-- y el aumento de la oferta de plazas aéreas es "clave para facilitar el flujo de turistas durante los 12 meses del año".

La empresa adjudicataria de esta campaña se compromete mediante contrato a la llegada de al menos 35.000 pasajeros del mercado británico en vuelo directo a lo largo de la temporada.

En este sentido, los viajeros realizarán estancias, como mínimo, de cinco noches en hoteles de la provincia y tendrán a su disposición excursiones organizadas por el touroperador a municipios distintos al que estén alojados.

TAMBIÉN CON ITALIA Y RUMANÍA

Por otro lado, y de forma paralela a esta acción de captación de turistas en origen, la Diputación continúa inmersa en el proceso de licitación de la campaña de promoción turística para conectar la provincia con Italia y Rumanía.

Esta iniciativa se impulsa en colaboración con los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar para conectar, a través de vuelo directo, al aeropuerto almeriense con ciudades como Roma y Bucarest como principal aspiración, ya que son las capitales de país y nudos de comunicación estratégicos con estos destinos.

Esta campaña forma parte del convenio de cooperación entre administraciones que firmaron el pasado mes de mayo la propia Institución Provincial junto a los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar. Se trata de una alianza institucional con una inversión conjunta de 500.000 euro para potenciar y consolidar la promoción en estos mercados.

Esta operativa tiene como principal objetivo combatir la desestacionalización del sector y la elección de los destinos responde a una estrategia combinada entre un mercado clásico como el italiano y otro emergente como el rumano.

Herrada ha destacado que el Aeropuerto de Almería oferta este año un total de 25 destinos en vuelo directo tanto nacionales como internacionales. "Es una gran noticia para la provincia porque va a repercutir en la recepción de nuevos turistas, con lo que supone para nuestra economía, y también en opciones para viajar de los propios almerienses".

PREVISIONES PARA EL VERANO

La diputada provincial de Turismo se ha mostrado muy esperanzada con las previsiones turísticas de último semestre del año. En este sentido, ha asegurado que gracias a la conectividad aérea "nuestro aeropuerto es el que más crece este año en oferta de asientos de todo el país, con un incremento de un 20 por ciento durante el verano; reforzando el crecimiento experimentado durante el invierno 25/26".

Del mismo modo, ha recordado que si bien la conectividad ha crecido también en el invierno 2025/2026 las previsiones para el próximo es que la oferta de asientos internacionales pueda crecer hasta un 123 por ciento. Asimismo, ha destacado que en el primer trimestre el aeropuerto ha experimentado un 7,8 por ciento de viajeros".

"Tanto en la costa como en el interior se encuentran completamente preparados para afrontar un verano lleno de vida, actividades y sobretodo visitantes. El objetivo primordial de 'Costa de Almería' es que el número de visitantes siga creciendo durante la temporada baja", ha añadido.