El Día de las Ollas de Sorbas (Almería) vuelve este fin de semana con su campeonato mundial de lanzamiento

Presentación del Día de las Ollas de Sorbas (Almería) 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Sorbas (Almería) celebrará este fin de semana, 14 y 15 de febrero, y también el martes 18, una nueva edición del tradicional Día de las Ollas, una fiesta arraigada en el patrimonio cultural del municipio que reunirá a vecinos y visitantes en torno a sus actos más representativos, entre ellos el campeonato mundial de lanzamiento de olla.

En concreto, la programación arrancará los días 14 y 15 de febrero con exhibiciones de artesanía, mercadillo gastro-artesano, comidas tradicionales y actuaciones musicales y culturales, según ha detallado la Diputación Provincial en una nota.

Por otro lado, el 18 de febrero, con motivo del Miércoles de Ceniza, se celebrarán la misa con imposición de la ceniza, el desfile del Entierro de la Sardina, la lectura del pregón y la tradicional tirada de ollas, adaptada en la actualidad a un formato lúdico y participativo abierto a toda la ciudadanía.

Durante la presentación celebrada en el Patio del Mandarino del Área de Cultura de la Diputación de Almería, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado el compromiso de la institución provincial con la conservación y promoción de las tradiciones populares.

Morales ha señalado que "el Día de las Ollas es un ejemplo de cómo nuestras raíces culturales siguen vivas gracias al esfuerzo conjunto de instituciones y vecinos. Desde la Diputación trabajamos para que nuestras tradiciones sigan vivas y sigan formando parte de lo que somos como provincia".

"Quiero felicitar al Ayuntamiento y a todas las personas implicadas por el trabajo que realizan a lo largo del año y, especialmente, en esta celebración, que es única en la provincia. Han sabido transformar su historia y convertir este fin de semana en un referente cultural e identitario para Sorbas y para toda Almería", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, ha relatado que "la tradición del Día de las Ollas nace de una leyenda muy arraigada en nuestro municipio. Cuenta que un joven quiso agasajar a su pretendida con un perol lleno de caramelos un Miércoles de Ceniza, pero el padre, disconforme con el pretendiente, lo rompió en la puerta de la casa".

En este sentido, ha explicado que "a partir de ahí surgió la costumbre de lanzar ollas de barro en señal de sentimientos y emociones, una tradición que ha ido evolucionando con el tiempo y que hoy se vive desde el respeto, la convivencia y el orgullo por nuestra identidad cultural".

Asimismo, el delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha destacado que "el Día de las Ollas de Sorbas es una celebración que destaca la tradición artesanal profundamente arraigada en el municipio, donde la alfarería ha sido durante siglos un elemento esencial de identidad y cultura".

En esta línea, ha apuntado que "esta jornada une patrimonio y gastronomía, mostrando cómo las ollas de barro siguen siendo protagonistas de una cocina tradicional elaborada con mimo".

"Desde la Junta de Andalucía, y en particular desde la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte, nos sentimos profundamente orgullosos de apoyar y patrocinar esta iniciativa única, que recupera nuestras tradiciones alfareras, a la vez que impulsa el turismo cultural y de interior, y se pone en valor la identidad local", ha manifestado Alonso.

Así, ha señalado que "iniciativas como esta refuerzan la oferta cultural de Almería, impulsan el comercio local y posicionan a nuestros municipios como destinos auténticos y sostenibles, alineados con la estrategia de la Junta de Andalucía de apoyar el desarrollo rural a través de la cultura y el turismo".

El Día de las Ollas se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario cultural de la provincia, "contribuyendo a dinamizar el municipio, atraer visitantes y reforzar el vínculo entre tradición, cultura y desarrollo local".