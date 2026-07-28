La Diputación de Almería abre hasta el 6 de octubre el plazo de inscripción en la sección 'Ópera Prima' de Fical 2026

Archivo - Gala de clausura de la última edición de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha abierto la convocatoria del Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que repartirá 42.000 euros en premios en su XXV edición, prevista del 13 al 22 de noviembre de 2026. El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta las 23,59 horas del 6 de octubre.

Esta sección competitiva busca impulsar y dar visibilidad a las primeras obras de realizadores noveles del panorama nacional, tanto de ficción como documentales, ha recordado la institución provincial en una nota.

Podrán participar largometrajes de nacionalidad española que constituyan el primer trabajo de dirección de sus autores y que hayan sido producidos o estrenados comercialmente después del 1 de septiembre de 2025.

Los cineastas y las productoras podrán formalizar la inscripción a través de las plataformas digitales 'Movibeta' o 'Festhome'. También podrán cumplimentar el formulario disponible en la página web oficial del festival y enviar a la organización el enlace para el visionado de la obra o un soporte físico.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que este certamen "supuso el salto definitivo que Fical dio al largometraje sin dejar de lado los cortos", representados en la sección internacional 'Almería en corto', y con "la posterior inclusión de las series a concurso".

Morales ha señalado que Fical se ha convertido en "el primer y principal festival del país que mantiene secciones competitivas de los tres grandes formatos audiovisuales: largos, cortos y series".

"Y decidimos hacerlo con las óperas primas para dar esa primera gran oportunidad a los cineastas noveles, lo que nos ha convertido en antesala de los Premios Goya del cine español", ha añadido.

SIETE CATEGORÍAS

El cuadro de galardones contempla siete categorías. El premio al mejor largometraje nacional 'Ópera Prima' estará dotado con 18.000 euros, mientras que el premio especial del jurado y el premio al mejor documental 'Ópera Prima' recibirán 6.000 euros cada uno.

Los premios a la mejor dirección, al mejor guion, a la mejor interpretación femenina y el Premio Eduardo Fajardo a la mejor interpretación masculina estarán dotados con 3.000 euros cada uno. Todos los galardones incluirán también un trofeo.

Un comité de selección especializado evaluará la calidad artística de las obras recibidas para configurar la sección oficial. Los títulos seleccionados se darán a conocer a partir del 19 de octubre de 2026.

Las bases completas y el resto de la información sobre el certamen pueden consultarse en la página web oficial del Fical, 'www.festivaldealmeria.com'.