La Diputación de Almería acoge la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa' hasta el 15 de julio

Exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa' en el Palacio Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Luces del Palacio Provincial de Almería acogerá hasta el 15 de julio la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del Tratado a la transformación'.

La muestra, elaborada en el marco de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA) y por los Centros de Documentación Europea que la integran, e impulsada por la Junta de Andalucía, ofrece un documentado recorrido visual a través de diferentes paneles en los que se describe los logros conseguidos en Andalucía gracias a la adhesión de España a la Unión Europea en 1986.

La exposición explica cómo este proceso ha sido un factor clave en Andalucía para avanzar en la cohesión social y territorial, reducir desequilibrios y favorecer la convergencia con otras regiones europeas, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha detallado que la muestra ayuda a comprender la "enorme importancia para España, Andalucía y la provincia de Almería de pertenecer a la Unión Europea".

"Han sido 40 años de crecimiento, de proyectos y de una transformación espectacular que contribuyó a consolidar la democracia y libertad en España. Ser un estado miembro de la Unión Europea nos ha posibilitado crecer social y económicamente, mejorar los servicios públicos, el desarrollo sostenible y afrontar grandes proyectos e infraestructuras europeas que de otro modo no habríamos podido llevar a cabo", ha dicho.

Del mismo modo, García Alcaina ha enumerado algunos de los grandes proyectos que en estos años ha sumado la provincia de Almería gracias a Europa como la Plataforma Solar de Tabernas o la A7 y, más recientemente, la modernización de las luminarias de todos los municipios, acciones de voluntariado, los proyectos de investigación Alchemia, el Parque Minero de Macael, los planes de actuación integrados (PAI) del Almanzora, Los Vélez y el Levante o el proyecto de turismo activo Retural, entre otros.

El presidente ha recordado que "siendo plenamente conscientes de las grandes posibilidades que Europa pone a nuestro alcance para mejorar infraestructuras y la vida de las personas, en Diputación contamos con dos Áreas específicas destinadas a que la provincia siga creciendo con Europa. Hablamos del Área de Iniciativas Europeas y del Área de Captación de Fondos Europeos desde las que trabajamos por obtener hasta el último Euro que nos ofrece Europa para continuar impulsando proyectos transformadores".

Por su parte, la delegada en funciones de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado "la extraordinaria labor que desarrolla la Red de Información Europea de Andalucía y, muy especialmente, Europe Direct Almería, ubicado en la Diputación, que desde hace años acerca las instituciones europeas a la ciudadanía y difunde las oportunidades que Europa ofrece a nuestros municipios, empresas, jóvenes y universidades, dando a conocer a los almerienses todas las oportunidades que ofrece en la actualidad la Unión Europea".

"Hoy Andalucía cuenta, además, con una presencia cada vez más relevante en Europa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ocupa actualmente la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones y asumirá su Presidencia en 2027, un reconocimiento al peso que nuestra comunidad ha adquirido en las instituciones europeas y una oportunidad para que la voz de Andalucía tenga aún más influencia en las decisiones que marcarán el futuro de Europa", ha apuntado la delegada.

Martín ha concluido que "esta exposición no solo conmemora un aniversario. Nos invita también a reflexionar sobre el camino recorrido y, sobre todo, sobre el futuro que queremos seguir construyendo: una Europa más cercana a los ciudadanos, más innovadora, más competitiva, más sostenible y solidaria".

La exposición refleja en qué medida las políticas comunitarias han contribuido de forma decisiva a la mejora de infraestructuras, al fortalecimiento de los servicios públicos, a la transformación del tejido productivo y a la generación de nuevas oportunidades en ámbitos como la innovación, el empleo, el turismo y el desarrollo sostenible.

Asimismo, refleja cómo la participación activa de Andalucía en las instituciones y redes europeas ha permitido reforzar su presencia y su capacidad de influencia en la toma de decisiones que afectan directamente a su desarrollo presente y futuro.

La exposición, de carácter itinerante y que se podrá ver en todas las provincias andaluzas, permanecerá expuesta en el Patio de Luces de la Diputación hasta el próximo 15 de julio, en horario de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas. A la visita han acudido también el delegado en funciones de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, y el jefe de servicio de normativa europea, Javier Visus.